Mérida: capital del Orgullo, capital de la libertad.

La celebración del Orgullo LGTBIQ+ de Extremadura vivió ayer en Mérida su gran jornada de convivencia, reivindicación y celebración. Cientos de personas llenaron nuestras calles de color, música, diversidad y esperanza, convirtiendo una vez más a nuestra ciudad en el epicentro regional de la defensa de los derechos y las libertades.

Pero el Orgullo es mucho más que una fiesta. Es memoria, es compromiso y es la firme convicción de que nadie debe ser señalado, discriminado o excluido por ser quien es o por amar a quien ama.

Mérida, ciudad abierta

La culminación de las actividades y actos celebrados en las ultimas semanas vuelve a demostrar algo que los emeritenses conocemos bien, algo tan sencillo como que Mérida es una ciudad abierta, acogedora, tolerante y respetuosa. Una ciudad donde todas las personas tienen cabida, una ciudad que entiende la diversidad no como una amenaza, sino como una riqueza que nos hace mejores.

Por desgracia, en los últimos tiempos asistimos con preocupación al avance de discursos que pretenden dividir a la sociedad, señalar al que consideran “diferente” y cuestionar derechos que costaron décadas de esfuerzo, sacrificio y lucha colectiva.

Mérida celebra este fin de semana los días grandes del Orgullo Extremadura 2026. / Ayuntamiento de Mérida

Son voces que buscan levantar muros donde siempre hemos tendido puentes; que pretenden clasificar a las personas por su orientación sexual, su identidad, su origen o el color de su piel. Frente a ello, Mérida responde con convivencia, con respeto y con libertad.

País diverso y plural

Vivimos en un país diverso, plural y democrático construido a lo largo de los siglos por la aportación de numerosas culturas y pueblos que han enriquecido nuestra identidad colectiva. Y pocas ciudades representan mejor esa realidad que Mérida.

Nuestra historia es la historia de un encuentro permanente. Fuimos romanos, visigodos, musulmanes y cristianos, somos el resultado de todas esas culturas que dejaron su huella en nuestras calles, en nuestros monumentos y en nuestra forma de entender el mundo. Somos, en definitiva, un crisol de culturas que ha aprendido que la convivencia es siempre más poderosa que el enfrentamiento.

Por eso el Orgullo encuentra aquí una de sus casas naturales, porque Mérida sabe que la diversidad no resta, sino que suma, porque entiende que la igualdad de derechos fortalece la democracia y que la libertad de unos nunca puede construirse sobre la discriminación de otros.

Fachada del ayuntamiento con la bandera del Orgullo LGTBI. / EL PERIÓDICO

Celebración y reivindicación

Ojalá llegue el día en que el Orgullo sea únicamente una celebración, una fiesta en la que ya no sea necesario reivindicar derechos porque nadie los cuestione, un día en el que no haya que recordar que todas las personas nacen iguales en dignidad y derechos.

Pero mientras existan quienes pretendan recortar libertades, invisibilizar realidades o devolvernos a tiempos que creíamos superados, seguirá siendo necesario alzar la voz. Porque los derechos humanos no admiten marcha atrás, porque la libertad no se negocia, porque la igualdad no puede depender de ideologías ni de coyunturas políticas. Y, sobre todo, porque una sociedad que retrocede en derechos nunca avanza realmente.

Capital del Orgullo

Mérida ha vuelto a demostrar que es la capital del Orgullo en Extremadura. Pero lo verdaderamente importante es que ha demostrado, una vez más, que es una ciudad comprometida con los valores que sostienen una democracia avanzada como son el respeto, la convivencia, la diversidad y la igualdad.

No retrocedamos. No demos por conquistado lo que otros aún cuestionan. Sigamos avanzando, juntos, hacia una sociedad más libre, más justa y más humana. Ese es el mejor legado que podemos dejar y también la mejor razón para sentir orgullo.