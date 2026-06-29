Un posible golpe de un camión hace saltar las alarmas en el Acueducto de los Milagros de Mérida

Fondenex ha denunciado la aparición de posibles daños en el Acueducto de los Milagros de Mérida tras la celebración de la conocida como Feria de las Hamburguesas, un evento que, según la asociación, habría generado también impacto visual en el entorno del monumento por la instalación de casetas, contenedores y aseos portátiles durante varios días.

La entidad sostiene que ha podido constatar un posible golpe producido por un camión empleado en el montaje o desarrollo del evento sobre el último pilar del acueducto, el más cercano a las vías del ferrocarril. Según Fondenex, en esa zona se aprecia una fisura vertical nueva que discurre desde la parte inferior hasta la superior del pilar, atravesando una base más clara de mortero y material granítico.

Fisura señalada por Fondenex en uno de los pilares del Acueducto de los Milagros tras la celebración de la Feria de las Hamburguesas. / Cedida a El Periódico Extremadura

Arquitecto colaborador

La asociación asegura que el desperfecto ha sido comprobado por un arquitecto colaborador y que ha remitido material gráfico tanto a la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura como al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Entre esas imágenes, Fondenex incluye una fotografía del camión en el momento de pasar junto al pilar y otra del daño observado en el monumento.

La organización patrimonialista ya había presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Mérida por un presunto incumplimiento de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y de las prescripciones técnicas emitidas por el Consorcio para la celebración del evento en el entorno del acueducto.

Javier Cintas

Investigación

Ahora, Fondenex pide que se abra una investigación para determinar si el camión pudo causar el daño y para aclarar posibles responsabilidades. La asociación reclama además que los organizadores identifiquen el vehículo utilizado durante la feria y advierte de la gravedad que supondría que un monumento de esta relevancia hubiera sufrido desperfectos durante una actividad autorizada en su entorno.

"Si no se sabe proteger uno de los monumentos más emblemáticos de Mérida, algo falla", señala Fondenex, que reclama responsabilidades políticas y técnicas por lo ocurrido.