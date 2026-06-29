Suceso
El fuego se queda a las puertas de una gasolinera en Mérida
Los Bomberos han actuado con rapidez pasadas las 14.00 horas en la zona de María Auxiliadora, junto a la carretera de Trujillanos en dirección Madrid
Los Bomberos de Mérida han intervenido rápidamente este lunes, pasadas las 14.00 horas, tras recibir el aviso de un incendio de pastos en la zona de María Auxiliadora, muy cerca de una gasolinera situada junto a la carretera de Trujillanos en dirección Madrid.
Tensión y nervios
Durante unos minutos se han vivido momentos de tensión y nervios ante la posibilidad de que las llamas pudieran avanzar hacia la estación de servicio. El fuego ha levantado una visible humareda en la zona, lo que ha generado preocupación entre quienes se encontraban en las inmediaciones.
Rápida intervención
La rápida intervención de los bomberos ha permitido controlar la situación y evitar que el incendio fuera a mayores, por lo que todo ha quedado finalmente en un susto. Las causas del fuego se investigan, aunque se trata de un entorno donde suelen repetirse incendios de pastos por estas fechas.
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