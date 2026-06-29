El fuego se queda a las puertas de una gasolinera en Mérida

Los Bomberos de Mérida han intervenido rápidamente este lunes, pasadas las 14.00 horas, tras recibir el aviso de un incendio de pastos en la zona de María Auxiliadora, muy cerca de una gasolinera situada junto a la carretera de Trujillanos en dirección Madrid.

El incendio de pastos levanta una humareda junto a una gasolinera de Mérida. / El Periódico Extremadura

Tensión y nervios

Durante unos minutos se han vivido momentos de tensión y nervios ante la posibilidad de que las llamas pudieran avanzar hacia la estación de servicio. El fuego ha levantado una visible humareda en la zona, lo que ha generado preocupación entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

El incendio de pastos levanta una humareda junto a una gasolinera de Mérida. / El Periódico Extremadura

Rápida intervención

La rápida intervención de los bomberos ha permitido controlar la situación y evitar que el incendio fuera a mayores, por lo que todo ha quedado finalmente en un susto. Las causas del fuego se investigan, aunque se trata de un entorno donde suelen repetirse incendios de pastos por estas fechas.