Agua de más calidad en cada vaso, la apuesta millonaria de Osuna para Mérida

Abrir el grifo y llenar un vaso de agua parece un gesto sencillo y casi automático. Pero detrás hay una red de infraestructuras, controles, tecnología y obras que Mérida quiere llevar a otro nivel. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado este martes la inversión millonaria impulsada por el ayuntamiento emeritense junto a Aqualia para mejorar la calidad del agua, modernizar el servicio municipal y situar a la capital extremeña como referente en innovación hidráulica y sostenibilidad.

Osuna ha participado en el acto "Mérida motor de innovación en calidad del agua y sostenibilidad", celebrado en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Reina Sofía Sur. La jornada, organizada por el Ayuntamiento de Mérida y la empresa concesionaria Aqualia, ha servido para presentar nuevas instalaciones y proyectos vinculados a la gestión integral del agua en la ciudad.

El alcalde de la capital extremeña ha defendido que estas actuaciones no son solo una renovación de equipos o infraestructuras, sino "una forma de entender la ciudad y de construir su futuro". En este sentido, el regidor ha señalado que Mérida está protagonizando una "transformación silenciosa, pero profunda", sustentada en inversiones que hacen posible una ciudad "más moderna, saludable, sostenible y preparada para los desafíos del futuro".

Tecnología para mejorar el agua

Uno de los pilares de esta transformación está en la incorporación de tecnología de última generación en la ETAP Reina Sofía Sur. Osuna ha destacado los nuevos generadores de ozono y dióxido de cloro, sistemas que permiten reforzar el tratamiento del agua potable y mejorar la calidad del suministro.

Así se moderniza el agua que bebe la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Según ha subrayado el primer edil, estas mejoras sitúan a Mérida "a la cabeza del tratamiento de agua potable". También ha puesto en valor los proyectos de I+D desarrollados junto a Aqualia, que convierten a la ciudad en "un auténtico laboratorio de innovación hidráulica" y en un referente tecnológico para Extremadura.

El regidor ha defendido además la colaboración público-privada con la concesionaria. Ha asegurado que este modelo "funciona muy bien" cuando se basa en la confianza, la planificación y un objetivo común. En este caso, ese objetivo pasa por hacer del servicio municipal de aguas un sistema más eficiente, moderno y sostenible.

Así se moderniza el agua que bebe la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Energía limpia y menos plástico

La apuesta por el agua también incluye proyectos de autoconsumo energético. Osuna ha explicado que se están impulsando iniciativas mediante turbinas y una planta fotovoltaica para que la ETAP pueda abastecerse con energía limpia y renovable durante buena parte de la jornada. Con ello, el Ayuntamiento busca reducir costes y emisiones.

Entre las actuaciones que ya se notan en la calle, el alcalde ha destacado la instalación de fuentes refrigeradas de agua. La ubicada frente al Teatro Romano ha suministrado ya más de 220.000 litros, el equivalente a 440.000 botellas de medio litro. Esta medida permite ofrecer agua fría y de calidad a vecinos y visitantes, al tiempo que reduce residuos plásticos.

Así se moderniza el agua que bebe la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

La finalidad del equipo de gobierno es extender este modelo a otros puntos estratégicos de Mérida mediante una red de puntos de hidratación fría, especialmente útil en una ciudad marcada por el turismo y por las altas temperaturas durante los meses de verano.

Más de 3,5 millones de inversión

Osuna ha enmarcado estas actuaciones dentro de un paquete de inversiones "históricas" que supera los 3,5 millones de euros durante esta legislatura. Según ha indicado, este esfuerzo ha permitido actuar en barriadas como San Juan o Plantonal de Vera, donde se han mejorado redes, reforzado infraestructuras y modernizado servicios esenciales.

Así se moderniza el agua que bebe la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El alcalde también ha avanzado los próximos proyectos municipales en materia de agua. Entre ellos figuran la renovación de las conducciones de fibrocemento que aún existen en la ciudad, la digitalización integral del servicio y la implantación de contadores inteligentes en todos los hogares de Mérida.

Estas medidas buscan mejorar la eficiencia del sistema, facilitar el control del consumo y reforzar la atención a la ciudadanía. La meta del gobierno local, ha insistido Osuna, es convertir el servicio municipal de aguas de Mérida en "un referente nacional de excelencia".

Así se moderniza el agua que bebe la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El alcalde ha asegurado que el consistorio no va a escatimar "esfuerzos ni inversiones" porque considera que una ciudad crece cuando dispone de servicios públicos de calidad. "Si hay un servicio que debe ser prioritario hoy y mañana, ese es el agua", ha defendido.

Con esta estrategia, Mérida quiere seguir reivindicándose como capital de patrimonio, cultura y turismo, pero también como una ciudad que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos.