Canoas, gazpacho y espuma en la playa de Mérida por la Semana Cultural de Proserpina

La playa de Mérida se va de fiesta. La barriada de Proserpina celebra desde este martes, 30 de junio, y hasta el próximo domingo, 5 de julio, su Semana Cultural, una cita pensada para todas las edades que volverá a convertir el entorno del embalse en punto de encuentro para vecinos, visitantes y emeritenses que cada verano hacen de la Charca uno de sus lugares favoritos.

La programación, organizada por la Asociación Vecinal de Proserpina, se desarrollará en el recinto del Museo del Agua, junto a la playa del embalse, e incluirá propuestas deportivas, culturales, gastronómicas y de ocio. Habrá campeonatos, observación astronómica, karaoke, verbenas, ruta en canoa, juegos de agua, fiesta de la espuma y concursos de tortilla, gazpacho y empanada.

La Semana Cultural contará además con la participación de Fran Morillo, presentador del programa 'La Picota' de Canal Extremadura, que será el encargado de pronunciar el pregón oficial de las fiestas.

Presentación de la Semana Cultural de Proserpina, con actividades deportivas, culturales y gastronómicas en el entorno de la playa de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Un barrio que multiplica su población en verano

La delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo, ha presentado este martes el programa y ha destacado el peso que tiene Proserpina dentro de la ciudad. Según ha explicado, se trata de una barriada con unos 1.400 emeritenses censados, aunque en verano puede llegar a alcanzar las 8.000 personas por la llegada de visitantes y usuarios del entorno del embalse.

Fajardo ha señalado que en los últimos años se han realizado inversiones de aproximadamente 6 millones de euros en Proserpina. Entre ellas, ha citado los 343.000 euros destinados al arreglo del camino perimetral, los 265.000 euros del nuevo parque infantil y los 160.000 euros del último plan de asfaltado, que ha incluido actuaciones en 30 calles de la barriada.

Además, actualmente se encuentra en marcha una obra de 400.000 euros para el arreglo de los chiringuitos, la adecuación de la playa y la creación de una nueva área de autocaravanas, abierta y de libre acceso, con espacios accesibles para el disfrute de la ciudadanía emeritense.

Cartel de la Semana Cultural de Proserpina, que se celebra hasta el 5 de julio junto al embalse de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

La delegada ha subrayado que Proserpina es "un barrio muy especial por la cantidad de personas que se acercan a disfrutar del agua y del entorno natural" y ha destacado el trabajo de la asociación vecinal para poner en valor a quienes viven allí durante todo el año.

"La Charca es de toda Mérida"

La presidenta de la Asociación Vecinal de Proserpina, Catalina Segura, ha explicado que la Semana Cultural busca "fomentar la participación, la convivencia y la visibilización de las personas del barrio". Segura ha invitado a la ciudadanía a sumarse a estos días de actividades y convivencia para "contemplar lo bonita que es Proserpina".

La presidenta vecinal ha defendido además que "la Charca es de toda Mérida" y ha destacado que la programación está diseñada para que los asistentes puedan compartir momentos, participar en los concursos y llevarse un recuerdo de la Semana Cultural.

Canoas, estrellas y concursos gastronómicos

La programación arranca este martes, 30 de junio, a partir de las 20.00 horas, con los tradicionales campeonatos de parchís, cuatrola, ajedrez, dominó y petanca, cuyas finales se disputarán el miércoles a la misma hora.

El miércoles, a las 22.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de una observación astronómica guiada por el experto Rafael Santana, que permitirá descubrir los secretos del cielo sobre el pantano de Proserpina.

El jueves, 2 de julio, tras el vino de honor, llegará uno de los momentos centrales de la semana. A las 22.30 horas, Fran Morillo pronunciará el pregón oficial de las fiestas y, a partir de las 23.00 horas, la noche continuará con un karaoke charquero.

Los vecinos de Proserpina exhiben su espíritu comunitario con su Semana Cultural. / Ayuntamiento de Mérida

El viernes se entregarán los trofeos de los distintos campeonatos y la Placa Conmemorativa como 'Charquero de Honor' al exalcalde de Mérida Antonio Vélez, antes de dar paso a una verbena amenizada por DJ Salguero.

El sábado, 4 de julio, la jornada combinará deporte, naturaleza y gastronomía. A las 10.00 horas habrá una ruta en canoa por el embalse; a las 10.30 horas, un torneo de baloncesto 3x3; y también se celebrarán juegos de agua para los más pequeños, que deberán llevar bañador, chanclas y protección solar.

Ese mismo día tendrán lugar los concursos de tortilla de patatas, gazpacho y empanada, y por la noche, a partir de las 22.30 horas, DJ Salguero ofrecerá una nueva verbena popular.

La Semana Cultural concluirá el domingo, 5 de julio, con churros con chocolate para los socios a las 10.00 horas, desfile de cabezudos a las 10.30 horas y, desde las 11.00 horas, atracciones acuáticas y fiesta de la espuma.

Como broche final, la Asociación Vecinal celebrará a partir de las 14.00 horas una paella de convivencia abierta a todos los socios. Las personas que quieran participar sin ser afiliadas deberán abonar 4 euros por ración. Durante la jornada también se entregarán los premios de los concursos gastronómicos.