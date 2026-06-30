Sucesos
Sin carné, bebidos y a golpes por Mérida: 17 incidentes viales en una semana negra al volante
La Policía Local interviene en 17 incidentes viales entre el 22 y el 28 de junio, con dos heridos, quince expedientes por daños materiales y varios atestados tramitados por la vía rápida
La Policía Local ha intervenido durante la última semana en 17 incidentes relacionados con la siniestralidad vial en Mérida. El balance de las actuaciones desarrolladas entre el 22 y el 28 de junio deja dos personas heridas y 15 expedientes por daños materiales, además de varios atestados penales por delitos contra la seguridad vial.
Entre las intervenciones más relevantes figuran tres delitos por conducir sin la preceptiva licencia, detectados en las calles Blanqueadores, Graciano y Paseo de los Rosales. Estos casos han sido tramitados mediante el procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos, según la información facilitada.
La Policía Local también ha instruido un atestado en la calle Emilia Pardo Bazán por conducción bajo la influencia del alcohol. A este caso se suma una salida de vía con daños al patrimonio municipal registrada en el Puente Fernández Casado, donde el conductor también se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Atropello y choques por alcance
La semana también ha dejado diligencias por un atropello ocurrido en un paso de peatones de la avenida Juan Carlos I. Además, los agentes intervinieron en un siniestro vial por alcance entre dos vehículos que se saldó con lesiones de un conductor y daños materiales.
Otro de los incidentes se produjo en la avenida Emérita Augusta, donde se registró una colisión derivada de no respetar la distancia de seguridad reglamentaria. También se contabilizaron daños materiales en la glorieta de la avenida de la Hispanidad, en este caso por no respetar la prioridad de paso y por infracciones en la circulación dentro de la propia glorieta.
Un turismo y un patinete implicados
Entre los siniestros registrados destaca además una colisión entre un turismo y un vehículo de movilidad personal (VMP) en la calle Atarazanas. La Policía Local también intervino por daños en vehículos que se encontraban correctamente estacionados en la calle Concordia y en otros puntos de la ciudad, causados durante maniobras en las que no se respetó la distancia de seguridad.
Dentro de las labores de vigilancia y prevención, los agentes realizaron 35 pruebas de alcoholemia. De ellas, 34 arrojaron resultado negativo y una registró una tasa superior a 0,30 miligramos por litro de aire espirado.
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