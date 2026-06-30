La Feria de Mérida 2026 echa a andar con la reserva de sitio para casetas, puestos y atracciones

La Feria de Mérida 2026 empieza a tomar forma en el recinto ferial. El ayuntamiento ha abierto el plazo para solicitar parcelas destinadas a atracciones, puestos de venta y casetas durante las Ferias y Fiestas de la ciudad, que se celebrarán del 1 al 6 de septiembre.

Las normas que regulan esta convocatoria fueron aprobadas el pasado jueves por la Junta de Gobierno Local y ya se encuentran publicadas en el Perfil del Contratante de la web municipal. El documento recoge las condiciones y el procedimiento que deberán seguir quienes quieran optar a uno de los espacios disponibles en el ferial.

La convocatoria afecta tanto a las parcelas reservadas para atracciones y puestos de venta como a los espacios destinados a la instalación de casetas de partidos políticos, entidades, sindicatos, asociaciones vecinales y particulares.

Según ha explicado la delegada municipal de Festejos, Ana Aragoneses, todas las parcelas tendrán la misma medida, con una superficie aproximada de 250 metros cuadrados, distribuidos en espacios de 10 metros por 25 metros.

Imagen de ambiente de la Feria de Mérida en el recinto ferial. / Javier Cintas

Parcelas de 250 metros en el recinto ferial

La concesión de estos espacios permitirá ordenar la presencia de las distintas actividades que cada año dan vida al recinto durante las fiestas de septiembre. La convocatoria regula el uso común especial de los terrenos destinados a la instalación de casetas, atracciones y puestos, uno de los primeros pasos organizativos de cara a la próxima feria.

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud mediante el modelo oficial, que se facilitará gratuitamente en el Negociado de Atención a la Ciudadanía y Fiestas Populares del Ayuntamiento de Mérida.

El Día de la Infancia será el 2 de septiembre

La delegada de Festejos también ha avanzado que el Día de la Infancia se celebrará el 2 de septiembre. Esa jornada contará con una medida especial para favorecer una feria más accesible, ya que el periodo sin ruido se ampliará hasta las 23.59 horas.

Imagen de ambiente de la Feria de Mérida en el recinto ferial. / Javier Cintas

Como ya se viene aplicando en ediciones anteriores, el recinto ferial mantendrá una franja diaria sin ruido de 20.00 a 22.00 horas durante todos los días de feria. La única excepción será el 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Infancia, cuando la medida se prolongará durante más tiempo.

El consistorio emeritense enmarca esta decisión en su objetivo de articular una feria "accesible a todas las personas", facilitando el disfrute de menores y de personas con especial sensibilidad acústica.

Solicitudes hasta el 19 de julio

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 19 de julio a las 14.00 horas. La documentación podrá entregarse en el Registro General del Ayuntamiento de Mérida o mediante cualquiera de las fórmulas contempladas en la normativa administrativa vigente.

Con la apertura de este plazo, la Feria de Mérida 2026 da su primer paso sobre el terreno. Septiembre queda aún lejos, pero el ferial ya empieza a preparar el espacio que ocuparán las casetas, las atracciones, los puestos de venta y la actividad festiva que volverán a llenar el recinto durante seis días.