La obra eterna de la plaza de Santa Eulalia de Mérida terminará este año con sus restos arqueológicos bajo vidrio

La espera ya tiene fecha de caducidad. La plaza de Santa Eulalia de Mérida, una de las zonas más simbólicas de la ciudad, dejará atrás antes de final de año la imagen de obra inacabada que durante meses ha generado quejas entre vecinos y viandantes. Los restos arqueológicos localizados durante la reforma integral del entorno de la basílica no se taparán sin más, sino que quedarán integrados, protegidos y visibles bajo vidrio. Porque en la capital extremeña hay un dicho que casi siempre acaba cumpliéndose, excavas un metro y aparece la historia.

Restos arqueológicos pendientes de integración en la plaza de Santa Eulalia de Mérida. / Javier Cintas

El ayuntamiento emeritense contempla una inversión de 316.000 euros para musealizar in situ los vestigios, con cargo al superávit presupuestario del pasado ejercicio. La actuación será licitada en breve por la Delegación de Urbanismo y tendrá un plazo de ejecución de tres meses, por lo que la previsión municipal es que los restos estén finalizados e integrados antes de que acabe el año. El objetivo es proteger unos hallazgos de gran valor y permitir que puedan ser contemplados por cualquier persona con la mínima afección posible.

Restos arqueológicos pendientes de integración en la plaza de Santa Eulalia de Mérida. / Javier Cintas

Meses de malestar

La intervención llega después de meses de malestar por el aspecto que ofrecían las zonas excavadas. Lo que para muchos vecinos se había convertido en una imagen de dejadez en pleno corazón de Emerita Augusta pasará ahora a formar parte del recorrido cotidiano del espacio. La solución prevista transformará los restos en una especie de museo al aire libre, una vitrina arqueológica a pie de calle junto a la basílica de Santa Eulalia.

Restos arqueológicos pendientes de integración en la plaza de Santa Eulalia de Mérida. / Javier Cintas

Cuatro áreas arqueológicas

En total, se integrarán cuatro áreas arqueológicas que suman 156 metros cuadrados y que están fechadas entre los siglos I y V después de Cristo. Entre los hallazgos destacan un mausoleo con pinturas en buen estado, restos vinculados a unas termas, piscinas con mármol y mosaicos y una construcción relacionada con el agua que fue reutilizada posteriormente como espacio funerario.

Restos arqueológicos pendientes de integración en la plaza de Santa Eulalia de Mérida. / Javier Cintas

Ventana al pasado romano

La integración se hará con una cubierta de vidrio laminado de seguridad, pisable y antideslizante, apoyada sobre una estructura metálica sin empotramiento directo sobre los restos para no dañarlos. Tendrá ventilación, iluminación y una barandilla perimetral de acero corten como protección. Así, la llamada obra eterna de Santa Eulalia terminará este año convertida en una nueva ventana al pasado romano de Mérida.