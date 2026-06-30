Puccini, Verdi, Mozart y Bellini sonarán gratis en el Teatro María Luisa de Mérida

El Teatro María Luisa de Mérida se prepara para una gran noche de ópera. Puccini, Verdi, Mozart y Bellini sonarán este domingo, 5 de julio, a las 20.00 horas, en un Concierto Lírico gratuito organizado por La Octava y patrocinado por el ayuntamiento.

El recital ofrecerá una selección de arias y escenas de algunos de los compositores fundamentales del género, en una propuesta pensada para acercar la lírica a todos los públicos y aprovechar las condiciones acústicas de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Cartel del Concierto Lírico que se celebrará este domingo en el Teatro María Luisa de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

El concejal de Cultura, Antonio Vélez, ha presentado este martes el concierto y ha destacado su "excelencia artística", además del valor de celebrarlo en el Teatro María Luisa, un edificio que, tras su restauración, ha recuperado unas condiciones especialmente adecuadas para este tipo de espectáculos.

Vélez ha recordado que, tras una inversión de 6 millones de euros, el teatro "recuperó su tipología de teatro de herradura, una característica poco convencional en los teatros modernos pero que proporciona una acústica magnífica". Según ha señalado, este diseño está pensado especialmente "para espectáculos de ópera y galas líricas", lo que convierte al María Luisa en "el espacio perfecto para esta ocasión".

Una gala con 12 cantantes

La gerente de La Octava, Sisa Rojas, ha detallado que el público podrá disfrutar de "un elenco de 12 cantantes de primerísimo nivel", entre los que habrá artistas extremeños, nacionales e internacionales. Los intérpretes estarán acompañados por tres pianistas, entre ellas las emeritenses Belén Castillo y Paula López, esta última formada recientemente en Manchester.

Entre los nombres destacados que participarán en la gala se encuentran Ana Sanz, José Miguel Torres y Elena Solís, artistas que están logrando un importante reconocimiento en algunos de los principales teatros del país.

El programa incluirá escenas muy conocidas de la ópera y un repertorio "potente" que, según Rojas, promete dejar al público "con la boca abierta". La responsable de La Octava ha insistido en que el espectáculo está dirigido a todos los públicos y que la entrada será gratuita para que el precio no sea un impedimento a la hora de disfrutar de música de alta calidad.

Dirección artística extremeña

La dirección artística del evento correrá a cargo de la soprano Carmen Solís y del actor y director escénico David García. Solís está considerada una de las voces extremeñas con mayor proyección internacional y cuenta con una amplia trayectoria en escenarios nacionales e internacionales, donde ha interpretado algunos de los papeles más relevantes de la ópera.

Por su parte, David García aportará su experiencia en el ámbito de las artes escénicas. Actor, director teatral y actor de doblaje, ha desarrollado una extensa carrera tanto sobre los escenarios como en el sector audiovisual, participando en numerosas producciones y prestando su voz a conocidos personajes de series y largometrajes.

Antonio Vélez ha defendido que "el ayuntamiento apuesta por eventos de gran altura como esta gala lírica" y ha recordado que el presupuesto municipal destinado a Cultura alcanza este año la cifra histórica de 2 millones de euros, a los que se suman 250.000 euros para bibliotecas.

Según el delegado, esta inversión permite mantener "una actividad frenética" en la ciudad y facilitar la colaboración con entidades privadas como La Octava, de la que ha destacado su labor "impagable" para trabajar la cultura desde la base y para todas las edades.