Mérida busca jóvenes para meter las manos en su pasado romano este verano

El Campo de Voluntariado Juvenil 'Yacimiento Arqueológico de Mérida' recibirá una aportación de 19.746 euros de la Junta de Extremadura para su desarrollo durante los meses de verano.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este pasado martes la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) y el Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida para formalizar esta transferencia específica.

La finalidad del campo es ofrecer a los jóvenes la oportunidad de participar en la metodología de una excavación arqueológica aplicada a un yacimiento urbano de época romana, una experiencia especialmente vinculada al patrimonio histórico de Mérida y a su condición de ciudad monumental.

Voluntariado en verano

Los campos de voluntariado juvenil se celebran durante los meses de julio y agosto y están abiertos tanto a jóvenes extremeños como a participantes procedentes de fuera de la región.

La iniciativa forma parte del programa Verano IJEX 2026 y se incluye dentro de las actuaciones del VII Plan de Juventud. Según ha señalado la Junta, estas actividades buscan promover la convivencia, la amistad, la solidaridad y el espíritu de cooperación entre los participantes.

Además, el programa ofrece a los jóvenes la posibilidad de iniciarse o profundizar en distintas materias durante su tiempo libre, a través de actividades físicas, culturales, artísticas y creativas.

En el caso de la capital extremeña, el campo permitirá acercarse de forma directa al trabajo arqueológico y al conocimiento del pasado romano de la ciudad, uno de sus principales valores patrimoniales.