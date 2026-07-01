Miguel Ángel Muñoz abre el Festival de Mérida con un Espartaco entre la vida y la muerte

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida levanta este viernes el telón de su 72.ª edición con 'Spartacus', una producción internacional que sitúa al legendario esclavo rebelde en sus últimos instantes de vida. El espectáculo, a cargo del Düsseldorf Ballet Theater, estará protagonizado por Miguel Ángel Muñoz e Igor Person y podrá verse en el Teatro Romano hasta el domingo 5 de julio.

La obra propone una lectura emocional y contemporánea de Espartaco, alejada de la recreación histórica convencional. Herido tras la batalla final, el personaje se mueve entre la vida y la muerte mientras revisita sus recuerdos, sus miedos, sus contradicciones y los episodios que marcaron su rebelión contra Roma. La danza, la palabra y la música construyen así el último viaje de un hombre convertido en símbolo universal de la lucha por la libertad.

El montaje

La directora artística y responsable de vestuario, María Graciani, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que 'Spartacus' "nace desde la emoción" y cuenta la vida del gladiador "desde el punto de vista humano". Según ha avanzado, se trata de "algo muy diferente a lo que vemos en danza y teatro", con un lenguaje escénico que combina ballet clásico con pinceladas contemporáneas.

El montaje no busca mostrar únicamente al héroe, sino también al hombre que duda, teme y se enfrenta a sus propias sombras en el instante final. El amor, la libertad, la culpa y el miedo a marcharse de esta vida atraviesan una propuesta concebida para dialogar con la monumentalidad del teatro emeritense y, al mismo tiempo, acercar el mito al espectador actual.

La dramaturgia, firmada por Ana Graciani, profundiza precisamente en esa experiencia cercana a la muerte en la que Espartaco revive toda su existencia. La autora ha explicado que el texto muestra sus inseguridades, contradicciones, miedos y pecados, y resume el conflicto del personaje en una idea central: "Se niega a morir porque siente que no ha terminado su misión".

En esta propuesta escénica, Igor Person dará forma a través de la danza a los recuerdos, sueños y fantasmas de Espartaco, mientras Miguel Ángel Muñoz asumirá el mundo interior del protagonista y su último aliento sobre las piedras del Teatro Romano. Ambos se subirán por primera vez al escenario emeritense con este montaje.

Música y danza

La música tendrá también un papel esencial. Las composiciones originales de Tuti Fernández acompañarán la interpretación de Miguel Ángel Muñoz, mientras que grandes obras sinfónicas de Mussorgsky, Rajmáninov, Saint-Saëns, Borodín y Chaikovski darán forma sonora a los pasos de ballet y al universo emocional del personaje.

En concreto, hasta 17 bailarines más de la compañía Düsseldorf Ballet Theater completarán el reparto de una producción que combina la fuerza del cuerpo de baile con la intimidad de un protagonista que, en el umbral de la muerte, mira hacia atrás para enfrentarse al sentido de su lucha.

En su intervención, Muñoz ha reconocido afrontar la cita "muy emocionado y con la piel de gallina", al tiempo que ha recordado su vínculo personal con Mérida y las raíces extremeñas ligadas a su Tata. Ha manifestado que este 'Spartacus' llega en un momento especialmente simbólico, ya que coincidirá con su cumpleaños durante los días de representación.

El intérprete definió la producción como un "super-espectáculo" que funde teatro y danza desde la emoción, con cerca de una veintena de bailarines sobre el escenario. También ha admitido que afronta el reto con la voluntad de estar "a la altura" de un personaje de gran peso y de un espacio escénico con una carga histórica única.

Una edición para emocionar

El director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha destacado que 'Spartacus' permitirá acercarse al conflicto íntimo de "un hombre convertido en leyenda". La elección de esta obra para abrir la programación refuerza, según ha indicado, el propósito de una edición concebida para que el público disfrute con una gran variedad de lenguajes escénicos.

Cimarro ha señalado que el festival quiere emocionar este año a través de la danza, la música, la comedia, la tragedia y propuestas que incorporan otros códigos al diálogo con los clásicos. En ese contexto, 'Spartacus' abre la puerta a otras artes escénicas sin perder el vínculo con los grandes mitos de la Antigüedad.

El secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, ha defendido a vigencia de los clásicos y la capacidad del festival para seguir aprendiendo de ellos desde el presente. Por su parte, el concejal de Cultura, Antonio Vélez, ha subrayado que la programación vuelve a situar a la ciudad como punto de encuentro cultural y como una de las grandes capitales escénicas del verano.