Emerita Lvdica, mejoras en el Puente Lusitania y climatizar colegios: las demandas del Ayuntamiento de Mérida a la Junta de Extremadura

El Ayuntamiento de Mérida ha reclamado a la Junta de Extremadura casi 12 millones de euros en inversiones para la ciudad como "prioridad local". Entre las propuestas, figura una partida de 100.000 euros para Emerita Lvdica, un millón de euros para el equipamiento del Hogar de Mayores de Nueva Ciudad y otra partida de 1,5 millones para el equipamiento del nuevo Museo de Historia y Arqueología de Mérida, además de otras demandas para infraestructuras, educación o deporte.

Se trata de una moción impulsada por el Grupo Socialista que ha salido adelante con el apoyo de X Mérida y Unidas por Mérida, y el voto en contra del Partido Popular y Vox. El portavoz municipal, Julio César Fuster, ha destacado que frente a las aportaciones mínimas de la Junta, el ayuntamiento ha destinado desde el año 2023 un total de 1,2 millones de euros para Emerita Lvdica, 525.000 euros a combatir la soledad no deseada de los mayores y hasta 3 millones de euros, junto a la Diputación de Badajoz, al nuevo hogar de Nueva Ciudad.

Infraestructuras

Otra de las inversiones planteadas es una partida de 500.000 euros para la ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas. "El Ayuntamiento de Mérida cedió las antiguas instalaciones de la Policía Local sin coste alguno para esta ampliación pero la presidenta de la Junta de Extremadura no aceptó esta oferta", ha criticado Fuster, quien considera que es "más que necesaria la ampliación de un servicio educativo de competencia autonómica además de una magnífica oportunidad".

El acuerdo también solicita 900.000 euros para la reforma, modernización y climatización de Ifeme o 600.000 euros para la conservación y pintura del Puente Lusitania. "Desde 2021 no se genera ninguna inversión de mantenimiento en esta infraestructura emblemática de la capital autonómica, utilizada diariamente por miles de ciudadanos de toda Extremadura, cuyo mantenimiento es responsabilidad de la Junta de Extremadura", ha subrayado el portavoz municipal.

Agua potable

Asimismo, ha puntualizado que el mantenimiento del alumbrado y de las conducciones de agua potable ha sido asumido con una inversión de más de 300.000 euros con presupuestos municipales. La aprobación de esta moción por una amplía mayoría del pleno municipal, conlleva también a solicitar una inversión de 2 millones de euros para infraestructuras deportivas de Mérida.

El consistorio emeritense ha destinado desde 2023 más de 2,5 millones en mejoras de las instalaciones deportivas que prestan servicio tanto a la ciudad como al conjunto de la región. Por último, la moción aprobada en pleno, ha instado a la Junta de Extremadura a consignar una partida de 5 millones de euros para la climatización de los centros educativos públicos.

Climatización de colegios

El portavoz municipal ha sostenido que el Ayuntamiento de Mérida insiste en que la responsabilidad sobre las infraestructuras de los centros educativos "corresponde de forma exclusiva a la Junta de Extremadura", por lo que estima que una primera inversión para climatización de todos los centros educativos por parte del Ejecutivo regional para esta anualidad.

Asimismo, Fuster ha recordado que el ayuntamiento se hará cargo, a través de los fondos del Plan Edil, de "incorporar espacios y refugios climáticos en los patios de los colegios con una partida ya asignada de un millón de euros.

Del mismo modo, "el Ayuntamiento de Mérida lleva invertidos más de 300.000 euros en el plan de mantenimiento de calderas, además del personal, el mantenimiento y los gastos energéticos, cuya responsabilidad sí ejercemos de forma activa y responsable", ha concluido.