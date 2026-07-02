El Consorcio niega daños en el Acueducto de los Milagros de Mérida y asegura que la fisura ya existía

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha negado este jueves que el Acueducto de los Milagros haya sufrido daños durante la celebración de la Feria de las Hamburguesas, al asegurar que la fisura señalada por Fondenex en uno de los pilares del monumento ya existía antes del evento gastronómico.

El director del Consorcio, Félix Palma, ha respondido así a la denuncia difundida por la asociación patrimonialista, que había advertido de posibles daños en el último pilar del acueducto, el más cercano a las vías del ferrocarril, y había pedido investigar si un camión empleado durante la feria pudo causar el desperfecto.

Palma sostiene que es "absolutamente falso" que esa grieta haya sido provocada por el golpe de un camión. Según ha explicado, si un sillar granítico hubiera recibido un impacto lateral de un vehículo de esas dimensiones, la piedra presentaría impactos, abrasiones o raspaduras, algo que "no se aprecia en el pilar señalado".

Fisura documentada

Además, el Consorcio asegura que dispone de fotografías anteriores a la celebración de la feria, incluso de 2017, en las que ya se observa la presencia de esa grieta en el sillar. También alude a un levantamiento fotogramétrico del monumento y a imágenes de densidad del pilar realizadas en 2025 por el arquitecto Gerardo Úbeda, en las que ya se apreciaban esas fisuraciones incipientes.

La fisura, según Palma, sería consecuencia probablemente de la erosión de la propia piedra, expuesta a condiciones climáticas y también antrópicas, como ocurre con otros materiales pétreos y latericios que conforman el acueducto.

El director ha defendido la labor de conservación y supervisión que realiza la institución en el conjunto monumental emeritense. En este sentido, ha recordado que el Consorcio elabora informes de incidencias de los eventos que se desarrollan en espacios monumentales y supervisa tanto los montajes como los desmontajes de las actividades autorizadas.

Palma ha señalado que este control permite mejorar deficiencias y, en caso de incumplimientos graves por parte de los promotores, retirar autorizaciones para futuras solicitudes. Así, ha avanzado que la próxima semana está previsto revisar, con una máquina elevadora, los materiales de las crestas del Acueducto de los Milagros.

Respuesta municipal

El Ayuntamiento de Mérida también ha desmentido "rotundamente" que se haya producido daño alguno en el patrimonio histórico-artístico de la ciudad. En un comunicado, el consistorio afirma que ningún vehículo utilizado en las actividades celebradas en el entorno del acueducto dañó alguno de sus pilares y se remite al informe del Consorcio realizado tras el evento.

La respuesta municipal carga además contra Fondenex y su presidente, Francisco Blanco, a quienes acusa de realizar una denuncia "totalmente falsa", así como de generar "alarma social" con lo que califica como "noticias falsas y bulos". El consistorio sostiene que no es la primera vez que esta organización plantea acusaciones "sin fundamento" y recuerda denuncias anteriores relacionadas con las Concepcionistas, Santa Eulalia o el convento de las Freylas que, según el consistorio, fueron archivadas o sobreseídas.

Cabe recordar que Fondenex había denunciado la aparición de posibles daños en el Acueducto de los Milagros tras la celebración de la Feria de las Hamburguesas y había asegurado que había remitido material gráfico tanto a la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura como al Consorcio de la Ciudad Monumental. La asociación pedía abrir una investigación para determinar si un camión pudo haber causado la fisura y aclarar posibles responsabilidades.