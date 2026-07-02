El Festival de Flamenco de Mérida vuelve con siete espectáculos y un homenaje a Miguel Vargas

El Festival de Flamenco de Mérida arranca su quinta edición con la programación "más ambiciosa" de su historia y un homenaje al maestro Miguel Vargas. La presentación oficial del certamen tuvo lugar anoche en el Centro Cultural Alcazaba, en un acto que reafirmó el compromiso de la ciudad con el flamenco como patrimonio cultural y motor del desarrollo social, económico y turístico.

El festival presenta siete espectáculos a lo largo de los meses de julio y noviembre de este año. La programación se inició ayer con el homenaje al guitarrista emeritense Miguel Vargas, que recibió el Premio Festival Flamenco Mérida 2026, continuará el 8 de septiembre con la actuación de Tomasito y el 12 de octubre con el Baile Flamenco Ecuestre de los Hermanos Domínguez, en la Plaza de España.

Por su parte, el Teatro María Luisa acogerá el espectáculo 'Espina' de Macarena Ramírez el 24 de octubre; 'Fiesta de Bulería' de Jesús Méndez, Tía Yoya, Tía Juana Carrasco, Juan Parrilla y Curro Carrasco el 31 de octubre; 'Recóndito' de Lucía La Bronce el 14 de noviembre; y por último, el recital de Rancapino el 21 de noviembre.

Asimismo, la organización del certamen destacó que se contará con una política de precios populares que oscilen entre 11 y 12 euros con el objetivo de facilitar la entrada a todos los públicos y así poder incrementar la asistencia de espectadores.

Las cinco ediciones

Durante el acto se realizó un recorrido por las cinco ediciones del festival recordando el nacimiento del proyecto que pretendía convertir a Mérida en una de las grandes capitales del flamenco y que hoy es "ya una realidad consolidada", según Juan Cabral, quien condujo el acto.

Desde la primera edición, el festival ha mantenido una programación que apuesta por producciones propias y propuestas exclusivas reuniendo algunos de los nombres más importantes del panorama nacional e internacional del mundo flamenco.

En este tiempo, el evento ha contado con más de 150 profesionales entre la participación de artistas, músicos y equipo técnico, consiguiendo congregar a más de diez mil espectadores y generando una estimación de cuatro millones de euros para la ciudad, consolidándose así como uno de lo acontecimientos culturales de mayor protección de Extremadura.

Miguel Vargas

La noche finalizó con la entrega del Premio Festival Flamenco Mérida 2026 al emeritense Miguel Vargas, por su trayectoria artística y la representación de la historia musical flamenca de la ciudad y su representación como figura de la guitarra flamenca de Extremadura. El galardón fue entregado por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna y tras recibir el premio, Miguel Vargas dirigió unas palabras de agradecimiento al público asistente.

La organización subrayó que esta quinta edición supone un nuevo impulso para consolidar la marca Festival Flamenco Mérida como uno de los "grandes referentes nacionales" del flamenco, reforzando además la estrategia de promoción turística y cultural de Mérida mediante una potente campaña de comunicación de alcance local, regional y nacional.