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Semana Cultural

Convivencia, cultura y tradición protagonizan las fiestas de la barriada San Andrés de Mérida

Desde el 4 al 19 de julio los vecinos podrán disfrutar de una amplia propuesta de actividades dirigida a todas las edades

Presentación de una edición pasada de la Semana Cultural de San Andrés.

Presentación de una edición pasada de la Semana Cultural de San Andrés. / Ayuntamiento de Mérida

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Laura Morales

Mérida

La barriada de San Andrés de Mérida celebrará su Semana Cultural desde este sábado 4 de julio, hasta el próximo día 19, y contará con un extenso programa de actividades tanto para mayores como para pequeños. Una iniciativa que tiene como objetivo dinamizar el vecindario a través de competiciones deportivas, juegos y actos lúdicos.

El programa arrancará con una serie de actividades y concursos previos a la inauguración oficial. Esta semana se celebrará un concurso de pesca el sábado día 4; uno de parchís para adultos el día 6; un torneo de cuatrola el día 7; torneos de petanca, tanto infantil como femenino y masculino, entre los días 8 y 9; contando con más eventos, como el concurso infantil de pintura, los torneos de fútbol infantil y femenino, seguidos por la categoría de adulto el día 11.

Las fases finales de estas competiciones se desarrollarán entre el 13 y el 15 de julio. Por su parte, el viernes 17 se inaugurarán las celebraciones con un 'Vino de Honor' en el local social de la barriada y se dará el pregón de las Fiestas a las 23.00 horas acompañado de la orquesta 'Armonía Show'.

Cucaña y actuaciones

La mañana del sábado 18 de julio estará dedicada a actividades tradicionales como la Cucaña, globos sorpresa, el juego de la silla y el juego del dado travieso, todas estas divididas en categorías tanto infantiles como adultas. Por la noche, a partir de las 23.00 horas, tendrá lugar la actuación de la orquesta 'Dando la Nota' y se cerrará la noche con el tradicional 'Baile de la Escoba'.

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El fin de las fiestas será el domingo 19 de julio, que comenzará con el juego infantil de la garrafa loca a las 11.00 horas el juego para adulto 'Lanza Huevos', el concurso de bolos infantil, el juego de la patata caliente y a las 13.00 horas la fiesta de la espuma. La mañana finalizará al mediodía con el Concurso Gastronómico de tortilla, gazpacho y postres celebrado en el local social. Durante esa noche se llevarán a cabo las actuaciones de 'El Shuli', a las 21.15 horas, y 'Drag Reki', a las 22.00 horas. La barriada de San Andrés dará por finalizada su Semana Cultural a las 22.30 horas con la entrega de trofeos y el fin de fiestas oficial.

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