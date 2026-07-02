Semana Cultural
Convivencia, cultura y tradición protagonizan las fiestas de la barriada San Andrés de Mérida
Desde el 4 al 19 de julio los vecinos podrán disfrutar de una amplia propuesta de actividades dirigida a todas las edades
Laura Morales
La barriada de San Andrés de Mérida celebrará su Semana Cultural desde este sábado 4 de julio, hasta el próximo día 19, y contará con un extenso programa de actividades tanto para mayores como para pequeños. Una iniciativa que tiene como objetivo dinamizar el vecindario a través de competiciones deportivas, juegos y actos lúdicos.
El programa arrancará con una serie de actividades y concursos previos a la inauguración oficial. Esta semana se celebrará un concurso de pesca el sábado día 4; uno de parchís para adultos el día 6; un torneo de cuatrola el día 7; torneos de petanca, tanto infantil como femenino y masculino, entre los días 8 y 9; contando con más eventos, como el concurso infantil de pintura, los torneos de fútbol infantil y femenino, seguidos por la categoría de adulto el día 11.
Las fases finales de estas competiciones se desarrollarán entre el 13 y el 15 de julio. Por su parte, el viernes 17 se inaugurarán las celebraciones con un 'Vino de Honor' en el local social de la barriada y se dará el pregón de las Fiestas a las 23.00 horas acompañado de la orquesta 'Armonía Show'.
Cucaña y actuaciones
La mañana del sábado 18 de julio estará dedicada a actividades tradicionales como la Cucaña, globos sorpresa, el juego de la silla y el juego del dado travieso, todas estas divididas en categorías tanto infantiles como adultas. Por la noche, a partir de las 23.00 horas, tendrá lugar la actuación de la orquesta 'Dando la Nota' y se cerrará la noche con el tradicional 'Baile de la Escoba'.
El fin de las fiestas será el domingo 19 de julio, que comenzará con el juego infantil de la garrafa loca a las 11.00 horas el juego para adulto 'Lanza Huevos', el concurso de bolos infantil, el juego de la patata caliente y a las 13.00 horas la fiesta de la espuma. La mañana finalizará al mediodía con el Concurso Gastronómico de tortilla, gazpacho y postres celebrado en el local social. Durante esa noche se llevarán a cabo las actuaciones de 'El Shuli', a las 21.15 horas, y 'Drag Reki', a las 22.00 horas. La barriada de San Andrés dará por finalizada su Semana Cultural a las 22.30 horas con la entrega de trofeos y el fin de fiestas oficial.
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