La música y la danza del teatro clásico cobra vida en el Museo Romano de Mérida

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de la capital extremeña inauguraron ayer la exposición 'Mvsica et choreae: Música y Danza en la Antigüedad'. La muestra propone un recorrido por el papel que desempeñaron las 50 piezas artísticas en la sociedad grecorromana y su vinculación con el teatro clásico.

El visitante podrá contemplar una selección de piezas procedentes del propio museo que muestran cómo la danza y la música estuvieron presentes no solo en los espectáculos teatrales, sino también en ceremonias religiosas, desfiles militares, celebraciones públicas y rituales de carácter privado.

Cada pieza de la colección incorpora un código QR que permitirá a los visitantes escuchar a través de recreaciones sonoras de los instrumentos más conocidos de la Antigüedad. La muestra incluye un órgano hidráulico romano que podrá escucharse en directo durante distintas actividades organizadas a lo largo del verano.

Un recorrido por el mundo clásico

Durante la inauguración, el director del Festival, Jesús Cimarro, destacó la consolidación de la colaboración del certamen y el museo como una alianza que permite acercar y preservar la herencia grecolatina al público desde distintas perspectivas. Además, subrayó que esta edición resulta especialmente significativa, ya que la música y la danza forman parte de muchas de las obras programadas para esta edición.

Uno de los puntos centrales de la exposición es la relación entre la música, la danza y el teatro en el mundo clásico. Los visitantes podrán descubrir el papel que desempeñaban estas disciplinas en los juegos escénicos, así como la importancia de figuras como Dionisio-Baco, Apolo o las Musas en el origen del teatro y la inspiración de quienes cultivaban las distintas artes escénicas.

Por su parte, la directora del MNAR y comisaria de la muestra, Trinidad Nogales, explicó que el objetivo de la exposición es mostrar cómo la música acompañaba todos los ámbitos de la sociedad antigua, desde el teatro y las ceremonias religiosas hasta el mundo funerario o la vida doméstica.

Myriam Navas, la responsable del Plan de Fomento de la Lectura de la Junta de Extremadura, definió la exposición como "una invitación a escuchar el pasado", mientras que Pilar Amor, la delegada de Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Mérida, incidió que la importancia que tienen la música y la danza en nuestros días es la misma que en la antigua Roma.

Con la muestra, que podrá visitarse hasta mayo de 2027 en el museo romano, el certamen emeritense pretende ampliar su oferta cultural más allá de las representaciones teatrales y ofrece al público un acercamiento al contexto histórico y artístico en el que nacieron las obras clásicas que cada verano se proyectan en el Teatro Romano de la ciudad.