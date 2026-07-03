Mérida recibe un premio nacional por eliminar barreras y avanzar en la inclusión

El Ayuntamiento de Mérida ha sido galardonado este pasado martes, 30 de junio, con el Premio Vivofácil 2026, de la fundación homónima que busca la igualdad, la conciliación, la inclusión laboral de colectivos vulnerables y la diversidad. Un reconocimiento nacional que pone en valor el compromiso de la ciudad en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Desde la organización se ha subrayado que este reconocimiento supone un respaldo a las iniciativas y el trabajo que la ciudad ha llevado a cabo de manera transversal para avanzar hacia una ciudad en las que todas las personas puedan participar en la vida social, cultural y comunitaria sin limitaciones independientemente de sus capacidades y circunstancias personales.

Compromiso

En los últimos años, la ciudad ha impulsado diferentes acciones dirigidas a mejorar la accesibilidad de los espacios municipales, la participación de las personas con discapacidad y la eliminación de barreras físicas, sensoriales y cognitivas. A esto se le suman nuevos proyectos orientados a reforzar la accesibilidad en edificio públicos, el acceso a la información y a seguir incorporando criterios de diseño universal en las actuaciones municipales.

El galardón fue recibido en un acto en el que se puso en relieve la necesidad de seguir impulsando iniciativas que promuevan la conciliación, la igualdad, la inclusión laboral de colectivos vulnerables, la diversidad y el autoempleo como motores de cambio social y desarrollo económico. El ayuntamiento agradece a la fundación este premio que supone un estímulo para continuar trabajado en la accesibilidad e inclusividad de la ciudad.

Susana Fajardo, la delegada municipal de Accesibilidad Universal e Inclusión, ha recogido este premio y ha destacado que este reconocimiento no pertenece únicamente al consistorio, sino que pertenece a toda la ciudad y a las personas, entidades y profesionales que a diario contribuyen a que la ciudad siga consolidándose como un referente en materia de inclusión. "Nuestro compromiso es seguir avanzando para que ninguna persona encuentre barreras que limiten el ejercicio de sus derechos o su participación en la vida de la ciudad", ha subrayado Fajardo.

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Con este premio, el Ayuntamiento de Mérida reafirma su voluntad de continuar impulsando políticas públicas que consoliden un modelo de ciudad basado en la accesibilidad universal, la autonomía personal y la igualdad de oportunidades.