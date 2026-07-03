Montealto de Mérida celebrará su Semana Cultural con un guiño a los San Fermines

La barriada de Montealto, en Mérida, arranca su Semana Cultural 2026 este domingo 5 de julio y se prolongará hasta el día 12 con un programa de actividades deportivas y juegos tradicionales dirigido a los vecinos de todas las edades. Esta iniciativa, organizada por la asociación de vecinos con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, busca fomentar la convivencia vecinal.

La delegada municipal de Participación Ciudadana, Susana Fajardo ha destacado este viernes en rueda de prensa que la principal característica de la Semana Cultural de este barrio son las actividades inspiradas en los San Fermines, al hacerse coincidir su celebración con las fiestas de Pamplona.

Por su parte, el presidente de la Asociación Vecinal Montealto, Antonio Coco, ha agradecido la colaboración institucional del consistorio con el colectivo, al considerar que "es un punto de unión", y ha valorado de manera positiva el nuevo parque infantil, así como "las mejoras que se vienen realizando a lo largo del año en el barrio".

Programación

Las fiestas arrancarán a las 11.00 horas el domingo con un Cántico y Encierro de San Fermín, un tradicional guiño a las fiestas de Pamplona aprovechando la coincidencia de las fechas, seguido de la fiesta de la espuma una hora y media más tarde. El lunes 6, 'el día del fútbol', comenzará a las 19.30 horas con un torneo de fútbol en las pistas 1 y 2, dividido en distintas categorías, desde prebenjamín, que comenzará a las 19.30 horas, hasta juvenil.

Cartel con la programación de la Semana Cultural. / Ayuntamiento de Mérida

La tarde del martes 7 habrá carreras de sacos, de camareros y un dominó, para mayores de 18 años, a partir de las 20.00 horas en el local social. El miércoles y el jueves se realizarán actividades destinadas, sobre todo, al público infantil, como cuentacuentos, manualidades, bingo y cine de verano, además de una cuatrola, el miércoles, para adultos.

El viernes tendrá lugar el comienzo oficial de las fiestas tras el 'Vino de Honor' para los socios y el pregón del arqueólogo de Félix Palma, además de actuaciones musicales, sesión DJ y atracciones infantiles. El sábado se concentrarán actividades acuáticas en la plaza durante la mañana con castillos de agua y por la noche se celebrarán espectáculos nocturnos como la actuación Drag de 'Pamela Créeme' y 'Nécar' a parte de animación musical.

El cierre de la semana incluirá el domingo una concentración de vehículos clásicos, distintas actividades como el baile infantil para socios y una entrega de premios a las 21.30 horas acompañada de un DJ para dar clausura a las fiestas. Desde la organización de vecinos recuerdan que los horarios de las actividades pueden estar sujetos a distintos cambios según el desarrollo de la jornada y las condiciones climatológicas.