Balance
El turismo nacional impulsa junio en Mérida con un 9% más de visitantes
Las oficinas municipales atendieron el pasado mes a 13.782 viajeros, un 5,15% más que en 2025
Laura Morales
Mérida ha registrado un notable crecimiento en su actividad turística durante el pasado mes de junio atendiendo a un total de 13.782 visitantes, lo que representa un incremento del 5,15% respecto al mismo mes de 2025 y consolida la tendencia del sector turístico en la capital autonómica. Del total de visitantes, 9.830 son de origen nacional (71,33%) y 3.952 son extranjeros (28,67%). Aumentando así un 9,34% el número de visitantes nacionales en la ciudad.
Felipe González, el delegado municipal de turismo ha señalado este viernes que los datos reflejan el impacto que tuvieron los 11 conciertos celebrados durante junio en el festival 'Stone&Music', añadiendo que esos grandes eventos contribuyen directamente a la dinamización turística de la ciudad y a la elevada ocupación de los establecimientos turísticos.
Por comunidades
Madrid sigue liderando en datos en turistas procedentes con un 22,26%, seguido por Andalucía con un 15,49% y siendo la Comunidad Valenciana la tercera con un 9,3%. En el plano internacional, Portugal se mantiene como el principal flujo de turistas con un 29,73%, seguido de Estados Unidos con un 11,99% y el Reino Unido como tercero con un 9,34%.
En cuanto a las solicitudes de los usuarios en las oficinas de turismo, el 85,16 por ciento de los visitantes requirió información local, mientras que un 7,65% se interesó por la agenda cultural de la ciudad. Por otro lado, el área de autocaravanas del recinto ferial recibió a 169 usuarios, mientras que el albergue de peregrinos registró a 91 visitantes, de los cuales la mayoría, 54 visitantes, fueron de origen internacional.
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