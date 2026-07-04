El arte urbano visibiliza el alzheimer con un nuevo mural en Mérida

Un nuevo mural urbano dedicado a la sensibilización del alzheimer luce ya en Mérida. La obra ubicada en la Travesía de Luis Álvarez Lencero, en el barrio Nueva Ciudad, bajo el lema 'Cuidar es la mejor forma de recordar', pretende visibilizar la enfermedad, reconocer a quienes la padecen, así como poner en valor la labor y ayuda de sus familiares y cuidadoras.

Este proyecto ha sido impulsado de manera conjunta por el ayuntamiento emeritense, con la participación de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida (ESAD), la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Mérida (AFAM).

También ha contado con la colaboración del alumnado de la Escuela Profesional Barraeca V, en el marco del 'Programa de Escuelas de Aprendizaje Laboral', una iniciativa que consiste en el desarrollo de proyectos que combinan el aprendizaje y el trabajo efectivo de utilidad pública, junto a la adquisición de competencias básica para la mejora de empleabilidad de los participantes a partir de la profesionalización y la adquisición de experiencia para la inserción laboral.

AFAM

AFAM desarrolla desde julio de 1998 una labor de apoyo en situación de dependencia a las personas con alzheimer y otras demencias por el deterioro progresivo de las facultades físicas y mentales. Ofreciendo atención especializada, ayuda a domicilio, talleres relacionados con el bienestar psicológico y emocional para familiares y cuidadoras, fisioterapia en casa para pacientes con grado de enfermedad moderada-grave y estimulación cognitiva individualizada del paciente.

El acto contó con la presencia del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado de las delegadas municipales Susana Fajardo y Pilar Amor, quienes destacaron la importancia de las iniciativas que fomentan la inclusión y el compromiso social ciudadano mediante el arte.

Mural 'Cuidar es la mejor forma de recordar'. / Ayuntamiento de Mérida

Arte Urbano

El diseño del mural ha sido creado por el alumnado de la ESAD Mérida, mientras que los usuarios de AFAM, junto al alumnado especializado en pintura decorativa en Construcción de la Escuela Profesional Barraeca V, han dado vida a esta obra que ya forma parte del patrimonio artístico urbano de nuestra ciudad.

Con la unión de este nuevo mural, ya son 27 con los que cuenta la ciudad repartidos por los distintos barrios en fachadas de edificios y espacios públicos, apostando así por el arte urbano y convirtiéndolos como elementos para transmitir un mensaje de carácter social.

Entre estos, se puede contemplar 'Hambre Cero', de Jesús Mateos Brea, pintado en la fachada del Centro Cultural de La Antigua, que trata uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Se trata de una crítica a través la especulación de los alimentos y a los malos hábitos de consumo que tenemos, sobre todo con la obesidad infantil representada por unos pájaros y un cachorro de Oso Panda.

Con esta incorporación, la ciudad reúne un nuevo espacio de concienciación en torno a la enfermedad, utilizando el arte como herramienta para promover el respeto, empatía y reconocimiento tanto a los pacientes afectados por esta patología como a su entorno.