La emoción de Miguel Ángel Muñoz tras estrenar en Mérida: "Este niño con cara triste ha vuelto a sonreír"

Miguel Ángel Muñoz no olvidará fácilmente su estreno en Mérida. El actor madrileño subió este viernes por la noche al escenario del Teatro Romano como protagonista de 'Spartacus', la obra que ha abierto la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico, y este sábado por la mañana ha compartido un mensaje muy personal en sus redes sociales.

El intérprete ha publicado una fotografía suya de pequeño, con gesto serio, junto a un vídeo de la ovación recibida al término de la representación. "Hoy este niño con cara triste ha cumplido años sobre el escenario y ha podido sonreír gracias al público que ha llenado el Teatro Romano de Mérida para ver 'Spartacus'", ha escrito.

La publicación añade un componente aún más emotivo a una noche ya de por sí especial para Muñoz, que celebró su cumpleaños sobre uno de los escenarios más emblemáticos del país y ante un teatro lleno. "Después de las últimas semanas tan complicadas a nivel emocional, el Festival de Mérida me ha regalado un estreno mágico que recordaré por siempre. No puedo estar más agradecido", ha añadido el actor.

El montaje

El mensaje ha llegado apenas unas horas después de la primera función de 'Spartacus', el montaje encargado de levantar el telón de la 72ª edición del certamen emeritense. El montaje permanecerá en cartel hasta este domingo y propone una nueva mirada sobre la figura del esclavo que desafió el poder de Roma y acabó convertido en símbolo universal de la lucha por la libertad.

La propuesta fusiona el ballet de tradición clásica con la narración teatral y sitúa a Espartaco en sus últimos momentos de vida, tras la rebelión de los esclavos. Desde ese punto de partida, el protagonista ve pasar ante sí recuerdos y emociones vinculados a la esclavitud, la rebelión, el amor, el poder y la derrota. Miguel Ángel Muñoz ejerce como narrador y conductor del relato, acompañado por 18 bailarines de la compañía alemana Düsseldorf Ballet Theatre.

Dirigido por María Graciani, con coreografía de Peter Agardi y texto de Ana Graciani, el espectáculo busca alejarse de la imagen únicamente épica de Espartaco para mostrar su lado más íntimo y humano. La música, con una composición original de Tuti Fernández y piezas sinfónicas de grandes autores clásicos, acompaña una puesta en escena concebida desde la emoción y la danza.