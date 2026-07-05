La exposición que redescubre Mérida a través de 30 obras inspiradas en el mármol romano

El mármol romano de Mérida vuelve a tomar forma en la Asamblea de Extremadura, pero esta vez convertido en pintura. El artista Miguel Ángel Bedate propone en Mármol una mirada contemporánea al legado clásico de la ciudad a través de 30 obras seleccionadas entre más de 2.500 dibujos, una exposición que podrá visitarse en el Patio Noble de la cámara legislativa hasta principios de septiembre.

La muestra fue inaugurada este viernes en un acto en el que participaron el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el propio artista Miguel Ángel Bedate; y el periodista Rafael Angulo, amigo del autor. Durante su intervención, Naharro definió la exposición como "un encuentro de belleza", al tiempo que reivindicó la vocación de la Asamblea como "un espacio abierto a la sociedad", en el que tienen cabida la cultura, el pensamiento y la creación artística.

El talento del artista

En este sentido, también destacó la trayectoria de Bedate, al que se refirió como «un artista plenamente consolidado», con una obra de "extraordinaria calidad y una personalidad inconfundible". El presidente de la cámara regional subrayó además el orgullo de Extremadura por contar con creadores capaces de proyectar su talento más allá de las fronteras regionales y defendió el papel de la institución como un espacio accesible en el que la cultura pueda llegar a todos los extremeños.

Asistentes a la presentación de la muestra. / ASAMBLEAEX

Por su parte, el primer edil emeritense puso el acento en "la pasión y el amor" de Bedate por la ciudad y por la huella que Roma dejó en ella, una impronta visible en muchas de las piezas que integran la exposición. No obstante, recordó que el artista también ha trabajado otros temas como el desnudo, la naturaleza, los toros y caballos, los bodegones o las costumbres.

Osuna destacó que la Asamblea representa un espacio de diálogo y convivencia que permite descubrir nuevas perspectivas y detenerse en la belleza de una obra que, según apuntó, en algunos casos parece formada por fotografías de mármoles. El alcalde anunció además que algunas piezas de Bedate se expondrán también en el Ayuntamiento de Mérida.

El catálogo

La propia selección de obras refuerza esa conexión con la antigüedad clásica. El catálogo de Mármol incluye piezas como Plutón, Torso emperador (la colmena), Genio de la colonia, Mitra antropocéfalo, Friso del altar de Pérgamo, Clípeo con cabeza de Júpiter Amón, Medusa, Venus en el mar, Diosa Ceres, Togado masculino, Diosa Proserpina, Capiteles teatro o El circo, cuadrigas. La muestra combina óleos sobre lienzo, pastel, carboncillo y técnicas mixtas sobre lienzo y arpillera.

El catálogo incide también en la mirada de Bedate hacia la antigüedad, las esculturas y los mármoles que han sobrevivido al paso de los siglos. En la presentación de la muestra, Naharro resaltó que el artista lleva al lienzo torsos, rostros, medallones, togas, piel desnuda, animales, arquitecturas y frisos, con especial atención al color, la luz, las sombras y los pliegues de la estatuaria clásica.

Relación con Mérida

El propio Bedate explicó que Mármol toma su título de la estatuaria romana presente en la capital extremeña y defendió además que Mérida es "una gran ciudad", por lo que apeló al compromiso de los creadores para ayudar a situarla "en el lugar que se merece". La relación del pintor con la ciudad y con el mundo romano viene de lejos.

El catálogo recuerda que Bedate comenzó a pintar a los seis años y que su formación estuvo muy vinculada a las salas de los museos, especialmente al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, donde empezó a realizar copias al natural de obras clásicas. Nacido en Coria en 1952, ingresó en 1962 en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Mérida y, desde su primera exposición individual en 1967, ha realizado más de un centenar de muestras individuales.

Entre los hitos de su trayectoria figura su exposición en 1981 en la Interamerican Bank Gallery de Washington D. C., así como muestras posteriores en Portugal, Logroño, Salamanca, Cáceres y Badajoz. El catálogo subraya además que Bedate tiene el privilegio de ser el único artista que ha expuesto en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, en 1990.