Un globo estratosférico desde Mérida para seguir el eclipse solar de agosto

La Sociedad Científica de Mérida aprovechará el eclipse de Sol del próximo 12 de agosto para acercar la astronomía y la investigación a la ciudadanía con una de las actividades más llamativas de su programación para el segundo semestre del año: el lanzamiento de un globo estratosférico.

La iniciativa formará parte de una observación astronómica organizada coincidiendo con este fenómeno y estará acompañada de una conferencia previa relacionada con el proyecto. El objetivo es medir diferentes variables atmosféricas y registrar en vídeo la ascensión del globo hasta una altura aproximada de 30 kilómetros, aprovechando la singularidad del eclipse para divulgar la ciencia de una forma cercana.

La actividad se incluye en el programa que prepara la Sociedad Científica de Mérida para la segunda mitad de 2026, en el marco del convenio de colaboración que mantiene con el ayuntamiento. El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha mantenido esta semana una reunión con el nuevo presidente de la entidad, Ángel Felicísimo, para avanzar en el calendario de propuestas.

Programación

Entre las actividades previstas figura también una nueva edición del ciclo ‘Ciencia en el Jazz’, una iniciativa ya habitual que combina divulgación científica y cultura en un espacio diferente y próximo al público. El ciclo se desarrollará durante tres jornadas e incluirá seis ponencias centradas en temas científicos de interés social.

La programación se completará con un Concurso de Fotografía Científica, abierto a la participación de cualquier persona mayor de edad residente en España. Con esta convocatoria, la Sociedad Científica de Mérida busca promover la divulgación del conocimiento a través de la imagen y fomentar una mirada científica sobre el entorno.

Vélez ha destacado el trabajo que desarrolla la entidad emeritense en favor de la divulgación de la ciencia y el conocimiento, así como la importancia de seguir impulsando actividades que contribuyan al enriquecimiento cultural, educativo y social de la ciudad.