Mérida y Elvas, dos ciudades hermanas a menos de una hora: de Roma a las murallas portuguesas por la A-5

Mérida mira a Roma, pero también mira a Portugal. La capital extremeña tiene en Elvas una de sus escapadas internacionales más cercanas, una ciudad portuguesa que comparte con la emeritense algo más que proximidad geográfica: ambas están declaradas Patrimonio Mundial, ambas conservan un relato histórico poderoso y ambas funcionan como puertas de entrada a dos formas de entender la frontera, la memoria y el turismo.

La distancia entre Mérida y Elvas es de apenas 83 kilómetros, con un tiempo aproximado de 59 minutos en coche. El itinerario más directo es sencillo: salir de Mérida por la A-5 en dirección Badajoz, continuar hasta la frontera de Caia y entrar en Portugal hacia Elvas. En menos de una hora, el viajero pasa de la ciudad romana por excelencia a una de las grandes plazas fuertes del Alentejo.

Mérida fue inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial en 1993 por su excepcional conjunto arqueológico romano, testimonio de una antigua capital provincial del Imperio. Su teatro, anfiteatro, circo, acueductos, puentes y templos la convierten en una de las grandes ciudades históricas de España.

Elvas, por su parte, fue reconocida por la UNESCO por su sistema defensivo. La ciudad portuguesa conserva el mayor conjunto de fortificaciones abaluartadas con foso seco del mundo, desarrollado entre los siglos XVII y XIX, con murallas, fuertes, cuarteles, iglesias, monasterios y el acueducto de Amoreira.

La comparación resulta muy potente: Mérida representa la monumentalidad romana; Elvas, la arquitectura militar de frontera. Una fue capital de Lusitania; la otra, guardiana de Portugal frente a España. Separadas por menos de una hora, forman una de las rutas patrimoniales más atractivas del suroeste ibérico.

La cercanía con Elvas convierte a Mérida en una ciudad especialmente bien situada para escapadas rápidas al país vecino. No hace falta planificar un gran viaje: una mañana o una tarde bastan para cruzar la Raya, pasear por las calles blancas de Elvas, subir al Fuerte de Graça, recorrer el entorno del acueducto o comer en el Alentejo antes de regresar.

La ruta más lógica es siempre la misma: Mérida-Badajoz-Elvas, siguiendo la A-5 hasta la frontera. Es un trayecto cómodo, de autovía, que refuerza la condición de Mérida como punto intermedio entre Madrid, Extremadura y Portugal.

¿Y las playas portuguesas?

La gran sorpresa llega cuando se mira hacia el Atlántico. Desde Mérida, algunas playas portuguesas están a poco más de dos horas y media, lo que convierte al litoral luso en una opción real para una escapada de fin de semana.

Una de las rutas más atractivas lleva hasta la Península de Tróia, a unos 270 kilómetros y unas 2 horas y 46 minutos en coche. El itinerario recomendado pasa por la A-5 hasta Badajoz, continúa por la A6 portuguesa en dirección Évora y Lisboa, enlaza hacia Setúbal y baja después hasta la península de Tróia.

Hasta Comporta

Otra opción muy buscada es Comporta, uno de los destinos de playa más de moda del Alentejo litoral. Desde Mérida hay unos 286 kilómetros y el trayecto ronda las 2 horas y 30 minutos. La ruta también parte por la A-5, cruza por Caia, continúa por la A6/IP7 hacia Évora y Marateca y después enlaza hacia la zona de Alcácer do Sal y Comporta.

También está Costa da Caparica, al sur de Lisboa, con unos 285 kilómetros y alrededor de 2 horas y 39 minutos de viaje. El itinerario sigue la A-5 hasta Portugal, toma la A6 hacia Lisboa, enlaza con la A2 y después con la vía de acceso hacia Caparica.

Más cerca de Lisboa, Carcavelos se sitúa ya en unos 304 kilómetros y cerca de 2 horas y 54 minutos de coche desde Mérida. Es una opción más urbana y atlántica, especialmente atractiva para quienes quieren combinar playa con una parada en la capital portuguesa.

La relación entre Mérida y Portugal no es solo turística. Forma parte de una realidad geográfica y cultural que a veces pasa desapercibida. La capital extremeña está más cerca de Elvas que de muchas ciudades españolas y tiene el Atlántico portugués a una distancia perfectamente asumible para una escapada corta.

Por eso, mirar Mérida desde Portugal cambia la perspectiva. La ciudad no es solo un destino romano. Es también una puerta natural hacia el Alentejo, Lisboa y las playas atlánticas. Y al mismo tiempo, Elvas aparece como su espejo al otro lado de la frontera: otra ciudad patrimonial, monumental y estratégica, separada por una autovía y un cambio de país.

Mérida y Elvas no son iguales, pero se entienden muy bien. Una habla con piedra romana; la otra, con murallas militares. Y entre ambas hay menos de una hora de carretera.