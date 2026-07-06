Mérida recibe a 149 guardias civiles en prácticas que reforzarán la seguridad en Extremadura

La Guardia Civil ha incorporado a un total de 3.123 alumnos que realizarán sus prácticas en las unidades de toda España, de los cuales 149 prestarán sus servicios en Extremadura. Estos agentes procedentes de la Academia de Guardias de Baeza y del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, permanecerán durante 40 semanas para completar su formación y reforzar la presencia en las áreas territoriales de seguridad ciudadana. Del total de alumnos en prácticas 88 incorporarán en la provincia de Badajoz y 61 en la provincia de Cáceres.

En la mañana de este lunes, los guardias en prácticas han sido recibidos en la Plaza España de Mérida por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el general jefe de la 3ª Zona de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Manuel Velarde Tazón. Acto al que también han asistido el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, y los subdelegados del gobierno en Badajoz y en Cáceres, Maribel Cortés y José Antonio García.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha destacado a Extremadura como una de las regiones con menor tasa de criminalidad del país, resultado de, según él, un trabajo continuado, profesional y comprometido, subrayando que la seguridad sigue siendo una prioridad absoluta para el Gobierno de España, ya que se exige una inversión, planificación y vocación de servicio público. Quintana se ha dirigido a los guardias civiles alumnos que llegan a al región para asegurarles que inician una labor en una sociedad segura, en gran medida gracias la esfuerzo constante, silencioso y ejemplar de los cuerpos fuerzas de seguridad del Estado y de la Guardia Civil, de la que "hoy forman parte activa".

De la misma manera, ha recalcado la apuesta firme del Gobierno de España por "la seguridad, el incremento de efectivos, la mejora de las infraestructuras y las condiciones de trabajo, y la modernización de los medios naturales". Para concluir, ha añadido lo siguiente: "estoy convencido de que sabréis responder a la confianza depositada en vosotros, con profesionalidad, con entrega y con el compromiso que exige vestir este uniforme".

En Extremadura, estos nuevos efectivos contribuirán a mejorar la capacidad operativa de las unidades de la Guardia Civil, prestando apoyo en labores de prevención de la delincuencia, atención al ciudadano, seguridad vial y vigilancia del medio rural. La llegada de estos alumnos supone un refuerzo para las comandancias de la región durante los meses de verano, permitiendo incrementar la presencia de patrullas y mejorar la respuesta ante las necesidades de seguridad de la ciudadanía.

Más plazas para reforzar la seguridad

En declaraciones a los medios, tras finalizar el acto, José Luis Quintana ha asegurado el aumento de números de accesos con un mayor número de plazas definitivas el año que viene, dado que, según destaca, en los últimos años la Guardia Civil está incrementando su número de efectivos en la comunidad autónoma.

Por otra parte, el general jefe de la 3ª Zona de la Guardia Civil en Extremadura, ha subrayado que entre los 149 guardias civiles que comenzarán las prácticas, 44 son mujeres, 27 de ellas se incorporarán en las unidades de la provincia de Badajoz, mientras que las 17 restantes se incorporarán en Cáceres. Manifestando su deseo de que una vez que los alumnos finalicen su periodo de prácticas elijan la región como destino profesional contribuyendo a incrementar la capacidad de servicio a la ciudadanía.