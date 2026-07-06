La UFP denuncia 37 grados en la comisaría de Mérida y dos arrestados atendidos por golpe de calor

La Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado públicamente las "condiciones extremas" en las que, asegura, trabajan los agentes y permanecen los ciudadanos y detenidos en la comisaría de Mérida, debido a una avería del aire acondicionado, una incidencia que continúa, según el sindicato, sin solucionarse en plena ola de calor.

La organización sindical afirma que el problema afecta a la totalidad de las dependencias policiales y sostiene un informe elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional en el que se recogen temperaturas de hasta 37 °C en el interior de las dependencias, cifras que superan los límites establecidos por la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral.

Según explica la UFP en un comunicado, las altas temperaturas ya habrían tenido consecuencias, al manifestar que se ha tenido que trasladar a dos personas detenidas a un centro sanitario por presentar síntomas compatibles con un golpe de calor. Una de ellas, añade, llegó a vomitar.

La denuncia no se limita a la situación de los detenidos, la organización sostiene que los agentes destinados en la comisaría están desarrollando su jornada laboral en unas condiciones extremas siendo un riesgo para la salud. Al mismo tiempo, advierte de que los ciudadanos que acuden a realizar trámites como la expedición o renovación del DNI o la prestación de denuncias también se ven afectados por las elevadas temperaturas.

Medidas insuficientes

La UFP señala que la única medida adoptada por la Administración ha consistido en la instalación de equipos portátiles de aire acondicionado, medida que consideran "insuficiente e incapaz de reducir la temperatura de unas dependencias de estas características". Además, han señalado la carencia actual de máquinas expendedoras tras finalizar el contrato de vending que permitía a los agentes disponer de bebidas frías o alimentos durante la jornada laboral y que, además, la fuente de agua potable permanece averiada.

Como consecuencia a la situación, las unidades de Investigación y Extranjería han optado por desarrollar su actividad mediante teletrabajo al resultar "inviable" permanecer durante la jornada en el edificio. De forma presencial, solo continúan prestando servicio los efectivos de Seguridad Ciudadana y el personal del Puesto de Denuncias.

Petición de cierre

Ante la falta de una solución definitiva, la UFP solicita la adopción de medidas excepcionales de carácter temporal , entre ellas el cierre de las dependencias durante las horas de mayor incidencia del calor, manteniendo aquellos servicios considerados esenciales hasta que se restablezcan unas condiciones de habitabilidad compatibles con la normativa vigente.

La organización reclama a la Dirección General de la Policía una actuación urgente para restablecer las condiciones de trabajo y atención al público que cumplan con la normativa, advirtiendo que se reserva la posibilidad de emprender acciones sindicales y legales si la situación no mejora.