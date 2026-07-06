Santa Eulalia, más que un símbolo de fe para Mérida

Mérida tiene monumentos que se miran como ruinas gloriosas y otros que se viven como una herencia íntima. La basílica de Santa Eulalia pertenece a este segundo grupo. No es solo un templo ni únicamente el lugar de devoción a la patrona de la ciudad. Es una de las grandes claves para entender cómo Mérida pasó de capital romana a ciudad cristiana, cómo la memoria de una joven mártir atravesó los siglos y cómo un espacio religioso puede convertirse, al mismo tiempo, en símbolo urbano, patrimonio arqueológico y raíz emocional de todo un pueblo.

La basílica se levanta en la avenida de Extremadura, extramuros de la ciudad antigua, en un entorno vinculado desde muy pronto al culto a Eulalia de Mérida. La tradición sitúa aquí la memoria de la niña mártir, cuya figura hizo de este lugar uno de los grandes focos de peregrinación del occidente cristiano. El templo actual conserva una apariencia medieval, pero bajo sus pies late una historia mucho más antigua, con restos que explican la evolución religiosa y funeraria de Mérida desde época romana hasta la Edad Media.

La gran sorpresa de Santa Eulalia está bajo tierra. La llamada cripta no es solo un espacio subterráneo visitable, sino una excavación arqueológica que permite leer, capa a capa, la historia de la ciudad. Antes de convertirse en cementerio cristiano, la zona estuvo ocupada por viviendas suburbanas romanas. A partir de finales del siglo III y durante siglos, la presencia del monumento dedicado a Eulalia hizo que numerosos cristianos quisieran enterrarse cerca de la mártir, lo que explica la acumulación de estructuras funerarias visibles hoy en el recorrido arqueológico.

El Consorcio

El Consorcio de la Ciudad Monumental ha trabajado en la renovación del centro de interpretación y de este espacio arqueológico para facilitar la comprensión del conjunto. La nueva lectura pone el foco en el martyrium, el lugar vinculado al enterramiento de Santa Eulalia en el siglo IV, y en la basílica paleocristiana del siglo V, que vertebró la ciudad en sus primeros siglos cristianos.

Ese es uno de los grandes valores del conjunto: no se trata solo de contemplar restos, sino de entender cómo una tumba, una devoción y una comunidad fueron modelando el paisaje urbano de Mérida.

Si la cripta habla al visitante desde la arqueología, el Hornito de Santa Eulalia lo hace desde la emoción popular. Situado junto al acceso a la basílica, es probablemente uno de los hitos religiosos más reconocidos por los emeritenses. El Consorcio lo describe como una capilla gótica que alberga una imagen de la santa y que rememora el horno donde, según la tradición, Eulalia sufrió martirio. Su aspecto actual es también una lección de historia reutilizada. En el siglo XVII fue reformado y ornamentado con fragmentos romanos procedentes de un templo dedicado al dios Marte, lo que le dio esa singular mezcla de devoción cristiana y memoria clásica que tan bien resume a Mérida.

El pequeño edificio también resume una forma muy emeritense de construir historia con materiales de distintas épocas. En el siglo XVII fue reformado y ornamentado con fragmentos aparecidos en la ciudad, vinculados a un templo dedicado al dios Marte. Desde entonces adquirió una fisonomía barroca que refuerza su singularidad dentro del recinto.

En una ciudad asociada de forma inmediata al Teatro, el Anfiteatro, el Circo o el Templo de Diana, Santa Eulalia aporta otra lectura: la de la Mérida cristiana que se asentó sobre la ciudad romana y convirtió el culto a la mártir en un eje de identidad local. El propio Consorcio subraya que la nueva panelería pone en valor el "martyrium", el lugar donde fue enterrada Santa Eulalia en el siglo IV, y la basílica paleocristiana del siglo V.

Por eso, Santa Eulalia funciona como una puerta distinta al relato de Mérida. No desplaza la monumentalidad romana, pero la completa. En el mismo entorno conviven restos arqueológicos, tradición religiosa, arquitectura medieval y memoria popular. Para el lector extremeño, ese cruce explica por qué la ciudad no se entiende solo desde sus grandes escenarios clásicos, sino también desde este recinto donde la historia se conserva bajo el suelo.