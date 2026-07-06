Transportes restablece el servicio público regular de viajeros por carretera entre Mérida y Sevilla

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha restablecido en el día de hoy el servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Mérida (Badajoz) y Sevilla. El nuevo contrato se ha tramitado por dos años derivado de la urgencia del restablecimiento del servicio público de autobús, después de que la anterior empresa adjudicataria interrumpiera la prestación. Se trata de un servicio que usan diariamente más de 200 personas y que atiende, principalmente, a necesidades de movilidad cotidiana por motivos laborales y de estudios.

Este servicio público de transporte conecta poblaciones de las provincias de Badajoz, Huelva y Sevilla. La oferta de transporte prevista en el contrato se ha dimensionado atendiendo a las necesidades reales de movilidad observadas en el servicio preexistente, garantizando en todo caso la adecuada cobertura territorial, la regularidad de las expediciones y unos niveles razonables de ocupación de los vehículos. El nuevo contrato ha sido adjudicado a la empresa Basebus sin necesidad de compensación económica de la Administración en concepto de gastos de explotación. El recorrido anual total será de 583.584 vehículoskilómetro, con 2.606 expediciones anuales y 8.713 horas de servicio. La nueva tarifa no superará la cifra de la tarifa vigente.

Contrato

Este contrato se encuentra incluido en el Corredor Badajoz-Sevilla Córdoba del nuevo mapa concesional. Tras la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo mapa, se irán produciendo las licitaciones de los correspondientes contratos, priorizando aquellos que se encuentran vencidos o anulados. Un total de 34 corredores, 600 rutas y casi 2.300 paradas que darán servicio a alrededor de 31 millones de viajeros. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado recientemente la licitación del contrato para la explotación del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera entre Madrid, Zaragoza y Catalunya. Al mismo tiempo, ha seguido avanzando en la definición del nuevo mapa concesional con la apertura del proceso de información pública de los anteproyectos de los 31 corredores que faltaban para completar el nuevo mapa concesional