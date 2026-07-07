Las siete películas que Mérida proyectará gratis en las noches de verano

Las noches veraniegas de los viernes invitan a salir a la calle, disfrutar al aire libre y de la cultura. En Mérida, esa combinación volverá a tener como protagonista el Ciclo de Cine al Aire Libre celebrado en el Parque de las Siete Sillas con una programación que une diversos géneros, desde la animación a la comedia apto para todos los públicos.

La vigésima edición fue presentada este martes por la delegada de Juventud, Laura Iglesias, quien ha destacado que se trata de un evento ya consolidado y muy esperado por los emeritenses que cuenta con una programación pensada tanto para los ciudadanos como para que los visitantes disfruten del cine al aire libre en las noches de verano.

Programación

Las proyecciones se llevarán a cabo las noches de los viernes, tanto de julio como de agosto, a partir de la 22.30 horas. Arrancará con la película de 1999, 'Stuart Little', el 10 de julio, seguido el fin de semana siguiente por la aventura familiar 'Violeta, el hada traviesa'. El 24 de julio se proyectará la cuarta entrega de la comedia familiar de Santiago Segura, 'Padre no hay más que uno 4', cerrando el mes la historia de la juventud del famoso chocolatero Willy Wonka con la película de 2023 protagonizada por Timothée Chalamet, 'Wonka'.

Las noches de agosto comenzarán el día 7 con la película de animación 'Tipos Malos 2', las aventuras de un grupo de animales que se esfuerzan en portarse aunque les resulta complicado; seguido de 'Elio', la historia del niño apasionad por lo extraterrestres. El Ciclo de Cine al Aire Libre pondrá fin a sus proyecciones, el viernes 21, con la versión en Live Action de una de las mascotas más queridas de Disney, 'Lilo & Stitch'.

Programación Ciclo de Cine al Aire Libre. / Ayuntamiento de Mérida

La delegada de Juventud, ha animado a toda la ciudadanía emeritense y visitantes de la ciudad a pasar las noches de los viernes en el parque de las Siete Sillas, una iniciativa que busca seguir haciendo la cultura accesible para todos los públicos apostando por una "programación cultural de calidad que permita disfrutar de cine al aire libre". Subrayando la importancia de esta celebración por el compromiso del gobierno cultural estable capaz de ofrecer alternativas de ocio saludable.