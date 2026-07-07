Espartaco, Fedra y Electra: los secretos de los clásicos que llegan al Museo Romano de Mérida

Los grandes personajes clásicos llegarán al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNAR) de la mano del XV Encuentro con los Clásicos. El ciclo de conferencias, que comienza mañana 8 de julio, abordará algunos de los mitos y textos usados en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con la participación de especialistas de distintas universidades españolas y portuguesas. Todas las sesiones explicativas tendrán lugar en el museo emeritense a las 19.00 horas.

La programación arrancará con la conferencia 'Espartaco, entre la historia y la leyenda', impartida por Raúl González Salinero (UNED), que permitirá profundizar en la figura del rebelde gladiador en su evolución desde el personaje histórico hasta el mito.

Entre las conferencias más destacadas se encuentra 'Fedra. La heroína despechada', que la ofrecerá María Cristina Pimentel de la Universidad de Lisboa el 16 de julio sobre la princesa cretense. Asimismo el 9 de julio Claudia Teixeira, de la Universidad de Évora, analizará 'Electra. La venganza familiar en el conflicto de derecho', mientras que el día 17, la directora del MNRA, Trinidad Nogales, cerrará el ciclo con el análisis de 'Las 9 Musas. La presencia de las Musas en la iconografía y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida'.

El programa se completa con las conferencias 'La comedia de la olla. La avaricia como tortura' a cargo de Eustaquio Sánchez Salor el 10 de julio, y 'Timón de Atenas. La tragicomedia de Shakespeare, fuentes clásicas y originalidad' por Ramiro González Delgado el día 15, ambos de a Universidad de Extremadura.

Vertiente académica

La presentación del encuentro ha contado este martes con la presencia Jesús Cimarro, director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Ana Aragoneses, la delegada de Igualad del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Girol, director de la Editorial Regional de Extremadura y el coordinador del encuentro, Santiago López Moreda.

Durante la rueda de prensa, Cimarro ha destacado que el Encuentro con los Clásicos representa "la vertiente académica del Festival" una oportunidad para que el público conozca mejor los textos, personajes y contextos históricos de las obras que llega al teatro emeritense.

Por su parte, Girol ha puesto en valor este ciclo como un espacio que une la dimensión artística y la académica del certamen. Mientras que López Moreda ha recordado que la vigencia de los clásicos reside en sus historias, que no hablan únicamente de la Antigüedad, sino de "problemas que la humanidad ha tenido, tiene y tendrá siempre".

Con esta nueva edición, Mérida vuelve a demostrar que los clásicos no pertenecen únicamente al pasado, y se convierte en un espacio de encuentro entre expertos y público ampliando el festival más allá del escenario.