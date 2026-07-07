Mérida convierte el Teatro Romano y el mosaico de Medusa en el aula para jóvenes arqueólogos

Desde el día 6 de julio hasta el 17, Mérida acoge a una veintena de estudiantes que participan en los XXIX Cursos Internacionales del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, sobre arqueología, conservación y restauración. Los alumnos proceden de Madrid, Sevilla, Barcelona, Puertollano, Ciudad Real, Extremadura y desde el extranjero, entre los que se encuentran una alumna de Reino Unido y dos mexicanas.

La programación incluye dos acciones formativas: un Curso de Arqueología, y otro de Conservación y Restauración del Patrimonio, ambos con un marcado carácter práctico. Los participantes desarrollarán trabajos de excavación e intervención directa en espacios monumentales de la antigua Augusta Emérita , como es el mosaico de Medusa, ubicado en el área arqueológica de Huerta de Otero. Además de la formación práctica, se realizarán sesiones teóricas, talleres, visitas guiadas y actividades culturales como la asistencia al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

En total habrá una participación de 20 alumnos, 10 por cada curso, para permitir así una formación práctica especializada. En cuanto al número de solicitudes para ambos cursos han superado la cuarentena, con un total de 28 solicitudes para el curso de Conservación y Restauración y 16 para el curso de Arqueología.

Adela Rueda, la directora general del Patrimonio Cultural y Documental; Félix Palma, el director del Consorcio; Pilar Amor, la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Mérida; así como los monitores y los veinte jóvenes, estudiantes y graduados en disciplinas como Historia, Arqueología, Historia del Arte, Conservación y Restauración o Humanidades, presentaron ayer el inicio de los cursos.

Formación especializada

Según Rueda, las grandes líneas estratégicas del Consorcio de Mérida son la difusión y la divulgación de las buenas prácticas de lo que se hace en la ciudad en el ámbito arqueológico. Asimismo, destacó el papel que llevan a cabo los responsables, de quienes afirmó que son los idóneos para que los participantes del curso "se lleven un pedazo de Mérida y que también sean embajadores de nuestro patrimonio". También hizo hincapié en cómo ha evolucionado el papel el Consorcio reinventándose y actualizándose en el ámbito arqueológico. "Sois privilegiados por formar parte de estos cursos", trasladó coincidiendo con la delegada de Cultura del consistorio emeritense.

Por su parte, Félix de Palma, ha destacado la trayectoria de los Cursos de Verano del Consorcio de la Ciudad Monumental que cumplen 29 años en una institución que durante este año celebra su trigésimo aniversario. En esta línea, valoró el trabajo que realizan los responsables de los cursos, concretamente de Santiago Feijoo, que asume la dirección del curso arqueológico que se desarrolla en el recinto del Teatro Romano, y a Mary Paz Pérez Chivite, Rocío Pardo y el restaurador de la Diputación de Palencia, Carlos Vela Martín, que supervisan el Curso de Conservación y Restauración.