Dos positivos por alcohol en una semana con siete incidentes de tráfico en Mérida

La Policía Local de Mérida intervino en siete incidentes relacionados con la seguridad vial durante la semana del 29 al 5 de junio, con el resultado de daños materiales y sin registro de heridos en la ciudad. Durante ese periodo, los agentes instruyeron un atestado por presunto delito contra la seguridad vial al detectar a un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol, que fue tramitado mediante un procedimiento de enjuiciado rápido.

Los accidentes con daños materiales se registraron en las calles Los Talleres, José Saramago de Sousa y Cabo Verde. Mientras que en Mariano José de Larra se registró una colisión por alcance motivada por no mantener la distancia de seguridad. Por otra parte, en la calle Constantino se abrieron diligencias después de que un Vehículo de Movilidad Personal, VMP, causara daños a un turismo estacionado correctamente.

Dos positivos en alcohol

En paralelo a estas intervenciones, los agentes realizaron preventivamente 18 pruebas para controlar el consumo de alcohol al volante. De ellas 16 arrojaron un número negativo, mientras que dos conductores superaron el límite permitido, con tasas superiores a 0,30 mg/l.

Desde la Jefatura de la Policía Local se hace un llamamiento a la ciudadanía sobre la importancia de la prudencia en las maniobras urbanas para evitar incidentes, y la necesidad de extremar la atención la circulación urbana, respetar la distancia de seguridad y contribuir a una movilidad más segura y reducir la siniestralidad en nuestras calles.