Así es el cartel que anunciará la Feria de Mérida 2026

La Feria y Fiestas de Mérida 2026 ya tiene cartel anunciador. La obra ‘Destellos en el valle’, del emeritense Jesús Vinagre Mateo, ha ganado el primer premio del concurso convocado por el ayuntamiento, dotado con 1.000 euros. La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha presentado este miércoles el fallo del jurado y ha destacado que este certamen cumple ya 11 años como "una apuesta firme" del consistorio por "la creatividad, el talento y la participación".

Cartel anunciador de la Feria de Mérida 2026. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En su intervención, la edil ha subrayado que el concurso se ha consolidado edición tras edición gracias a la calidad de las propuestas presentadas y al compromiso de sus participantes. "Cada cartel refleja una forma diferente de interpretar nuestra ciudad, nuestras fiestas y nuestras tradiciones, enriqueciendo el patrimonio gráfico de la feria", ha señalado.

Diseño ganador

El cartel ganador, según ha explicado el presidente del jurado, José Antonio Peñafiel, director del Archivo Histórico Municipal, ha llamado especialmente la atención por una propuesta que se aleja de la iconografía monumental romana más habitual de Mérida para centrar la mirada en su paisaje natural y emocional.

La obra nace, según el jurado, como un homenaje al Valle del Guadiana y a la atmósfera de los atardeceres estivales. En su composición aparece la silueta de la loba capitolina en primer plano, convertida en un “observador atemporal” que conecta el pasado histórico de la ciudad con la vida contemporánea y festiva de Mérida.

Detrás de esa figura, un gran sol poniente baña el horizonte con tonos dorados y anaranjados, mientras que en la parte inferior se integran elementos propios de la feria, como la noria, los tiovivos, las casetas y los fuegos artificiales. El diseño incorpora además referencias monumentales de la ciudad, entre ellas el Teatro Romano, la Alcazaba Árabe y el Templo de Diana.

El segundo premio, dotado con 500 euros, ha recaído en el cartel ‘Mérida, donde la historia se viste de feria’, de Sheila Morcillo Apolo, natural de Valdetorres. Según el jurado, su propuesta busca mostrar la Feria y Fiestas de Mérida mediante la unión entre el patrimonio histórico de la ciudad y el ambiente festivo que caracteriza estas celebraciones.

El jurado de esta edición ha estado formado por José Antonio Peñafiel; Sebastián García-Martín, profesor de la Escuela de Arte de Mérida; Pilar Baena, de Pintura Creativa; María Eulalia Flores, representante del Consejo Local de Mayores; y José Moreno, fotógrafo profesional del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Mérida. Además, todos los carteles presentados al concurso podrán verse durante 10 días en una exposición instalada en el patio interior del Ayuntamiento de Mérida.