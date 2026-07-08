Césped azul, deportes de playa y más aforo: así cambiarán las instalaciones deportivas de Mérida

Mérida cambiará la imagen de buena parte de sus instalaciones deportivas en lo que resta de la presente anualidad con un plan de mejora que cuenta con 2.125.000 euros de presupuesto y que incluye campos de césped azul, nuevas pistas de deportes de playa, mejoras en la iluminación de Diocles y más aforo en el Pabellón Guadiana.

El proyecto, financiado con cargo al remanente de tesorería del ejercicio 2025, permitirá actuar en distintos puntos de la ciudad con obras que el equipo de gobierno considera "inaplazables". El delegado de Deportes, Toni Marín, ha destacado este miércoles que este nuevo paquete elevará hasta los 4,5 millones de euros la inversión total en deporte durante la presente legislatura.

Césped azul

Una de las actuaciones más llamativas será la apuesta por el césped artificial azul. El plan contempla la renovación del campo de fútbol 7 de Las Abadías con este color, una iniciativa y con la que el consistorio busca hacer la instalación "más atractiva para la ciudadanía". Según el delegado, será además una actuación "pionera en Extremadura".

Ese mismo modelo se aplicará en el complejo deportivo de La Paz, donde se construirá un nuevo campo de fútbol 7, también con césped azul, sobre las antiguas pistas de tenis. En este espacio se habilitará igualmente un campo de fútbol playa, dentro de una actuación valorada en 242.000 euros.

En total, el ayuntamiento destinará 705.000 euros a la renovación de cuatro campos de césped artificial. Entre ellos figura el campo de fútbol 11 de María Auxiliadora, instalado en 2008, donde se mejorarán el sistema de riego, la iluminación y otros elementos generales de la instalación.

Vóley y balonmano

El plan también mira hacia las nuevas modalidades deportivas al aire libre. Junto a la piscina de Las Abadías se construirán dos pistas de vóley y balonmano playa, con una inversión de 200.000 euros. El Gobierno municipal pretende así dar respuesta así a una "demanda social" generada en torno a estas disciplinas.

Otra partida de 150.000 euros se destinará a la reforma de las pistas deportivas de la Zona Sur, La Corchera y el Valle del Albarregas, con el objetivo de mejorar espacios de uso cotidiano en distintos barrios de la ciudad. Uno de los grandes beneficiados será también el Pabellón Guadiana, donde se adquirirán nuevas gradas telescópicas automáticas por 250.000 euros. Esta actuación permitirá, "duplicar su aforo" y aumentar la capacidad de la instalación para atraer competiciones de mayor nivel.

En el complejo deportivo Diocles habrá dos intervenciones. Por un lado, se invertirán 250.000 euros en la pista de atletismo para sustituir torres y luminarias y alcanzar estándares de competición oficial. Por otro, se destinarán 120.000 euros a la piscina para adecuar la maquinaria de depuración a la normativa vigente.

Obras realizadas

A los 2.125.000 euros previstos en este nuevo plan se suman los 2.300.000 euros ya invertidos en instalaciones como los polideportivos de Nueva Ciudad y La Antigua o el circuito de Royanejo. Con ello, la inversión acumulada en infraestructuras deportivas durante la legislatura alcanza los 4,5 millones de euros.

Marín ha defendido que se trata de una inversión "sin precedentes" y que demuestra "el compromiso de este equipo de gobierno con el deporte". El delegado ha incidido además en que las obras no responden únicamente al ocio, sino también a la seguridad, la modernización de las instalaciones y el cumplimiento normativo.

El Ayuntamiento sostiene que no actuar ahora supondría asumir un mayor coste en el futuro por el deterioro de las infraestructuras y perder una oportunidad para mejorar el bienestar de la ciudadanía. El paquete de inversiones se encuentra actualmente en fase de licitación y las obras se ejecutarán de forma progresiva a lo largo de 2026.