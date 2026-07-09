El Ejército coloca una lona para bajar las temperaturas de la comisaría de Mérida tras la denuncia por calor extremo

Efectivos del Ejército han instalado en la mañana de este jueves una lona para tratar de bajar las altas temperaturas que se registran en la comisaría de la Policía Nacional de Mérida, cuyo sistema de aire acondicionado presenta una avería "grave". El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que ya se ha licitado de urgencia el contrato para reparar la incidencia y que la Administración está a la espera de recibir los aparatos y la maquinaria necesarios para solucionar el problema.

A preguntas de los periodistas, Quintana ha reconocido la gravedad de la avería y ha explicado que la contratación se ha realizado "por emergencia". Según ha señalado, el expediente está ya finalizado y la reparación depende ahora de la llegada de los equipos necesarios para poder actuar sobre el sistema de climatización. El delegado ha confiado en que la situación pueda resolverse "en muy breve plazo".

Lona contra el calor instalada en la comisaría de Policía Nacional de Mérida. / Javier Cintas

Condiciones extremas

La intervención del Ejército con la colocación de una lona se produce después de que la Unión Federal de Policía (UFP) denunciara públicamente las "condiciones extremas" en las que, asegura, trabajan los agentes y permanecen los ciudadanos y detenidos en la comisaría emeritense, en plena ola de calor y con el aire acondicionado fuera de servicio.

El sindicato sostiene que la incidencia afecta a la totalidad de las dependencias policiales y cita un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional en el que se habrían registrado temperaturas de hasta 37 grados en el interior del edificio, por encima de los límites establecidos por la normativa de seguridad y salud laboral.

Según la UFP, las altas temperaturas ya han tenido consecuencias para algunas personas detenidas. La organización afirma que dos de ellas han tenido que ser trasladadas a un centro sanitario por presentar síntomas compatibles con un golpe de calor y añade que una de ellas llegó a vomitar.

Medidas insuficientes

La denuncia sindical también apunta a la situación de los agentes destinados en la comisaría, que, según la UFP, desarrollan su jornada en condiciones que suponen un riesgo para la salud. El sindicato advierte además de que los ciudadanos que acuden a realizar trámites como la expedición o renovación del DNI o la presentación de denuncias también se ven afectados por las elevadas temperaturas.

Hasta ahora, según la organización, la única medida adoptada había sido la instalación de equipos portátiles de aire acondicionado, una solución que considera "insuficiente" para unas dependencias de estas características. La UFP añade que el problema se agrava por la falta de máquinas expendedoras, tras la finalización del contrato de vending, y por la avería de la fuente de agua potable.

Como consecuencia de esta situación, las unidades de Investigación y Extranjería han optado por desarrollar su actividad mediante teletrabajo al considerar "inviable" permanecer durante toda la jornada en el edificio. De forma presencial, según el sindicato, solo continúan prestando servicio los efectivos de Seguridad Ciudadana y el personal del Puesto de Denuncias.

La UFP reclama a la Dirección General de la Policía una actuación urgente y pide medidas excepcionales de carácter temporal, entre ellas el cierre de las dependencias durante las horas de mayor incidencia del calor, manteniendo únicamente los servicios esenciales hasta que se restablezcan unas condiciones compatibles con la normativa.