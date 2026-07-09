Suceso
Una mujer de 53 años resulta herida al volcar su vehículo cerca de Esparragalejo
El accidente ha ocurrido pasadas las 9.00 horas de este jueves en el kilómetro 54 de la EX-209, cuando un vehículo se ha salido de la carretera y ha volcado
Una mujer de 53 años ha resultado herida de carácter 'menos grave' al salirse de la carretera su vehículo y volcar en la EX-209, cerca de la localidad pacense de Esparragalejo.
Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, el accidente ha ocurrido pasadas las 9.00 horas de este jueves en el kilómetro 54 de la EX-209, cuando un vehículo se ha salido de la carretera y ha volcado.
Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.
La mujer herida, de 53 años, presentaba un traumatismo craneal y, tras ser atendida en el lugar del accidente, ha sido trasladada en estado 'menos grave' al Hospital de Mérida.
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