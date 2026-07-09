Últimas plazas para los cursos de natación de verano en Mérida

Las Escuelas Deportivas Municipales de Mérida cuentan desde el 15 de junio con una amplia oferta de actividades con más de 600 plazas para alumnos de las propias escuelas deportivas con posibilidad de ofertarse de forma libre.

La oferta incluye los cursos de natación para infantiles y adultos, además de cursos de natación terapéutica para mayores de 65 años. Ambos se celebrarán en la piscina climatizada del polideportivo situado en la barriada de la República Argentina.

El Ayuntamiento de Mérida, ha anunciado que todavía quedan plazas disponibles en los cursos deportivos de natación para ambos meses y categorías. El plazo estará abierto a disposición de toda la población durante todo el verano y las plazas se ocuparán por orden de llegada.

El precio de la categoría infantil, para niños nacidos desde el primer trimestre de 2023 hasta 2011, es de 21 euros el periodo más 6 del seguro médico para el alumnado de nueva inscripción En el caso de los adultos nacidos de 2010 en adelante, el precio incrementa a 34,55 euros el periodo y el mismo pecio de seguro médico.

Cursos de tecnificación

A su vez se están realizando cursos de tecnificación para las Escuelas Deportivas Municipales, que cuentan con Atletismo, con dos periodos el primero comprendido entre el 1 y 15 de julio para los nacidos entre 2010 y 2014 y la segunda quincena del mes para los nacidos entre 2015 y 2018. En el caso de Gimnasia Rítmica, hay tres periodos, la primera quincena de julio para los nacidos entre 2010 y 2015, la próxima quincena del mes para los nacidos entre 2010 y 2019 y el tercer periodo para la generación comprendida entre 2016 y 2019 desde el 17 de agosto hasta el 28.

También ha comenzado el curso de Gimnasia Artística, con dos periodos para los niños de 2015 a 2018 del 1 al 15 de julio y para los de 2010 a 2014 en la segunda parte del mismo mes. En el caso del Tenis solo habrá un periodo en la primera quincena de julio para los niños nacidos a partir de 2014 hasta 2019.

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Los cursos tienen lugar en el Complejo Deportivo Diocles, a excepción de Gimnasia Artística que se realiza en la Ciudad Deportiva, con un horario de cinco horas, de 9.00 a 14.00 horas.