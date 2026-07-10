Solo el 25% de las solicitudes logran la ayuda de material escolar en Mérida en la primera adjudicación

La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Mérida ha hecho público el listado provisional de concesión de ayudas de material escolar para el curso que viene, 2026/2027. Una vez concluido el plazo de solicitudes, se han recibido 465 peticiones, de las cuales se han concedido a 115 alumnos, el 25%.

La ayuda está destinada para estudiantes de 3 a 16 años que cursan segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Educación especial. Además de estar matriculados en un centro educativo y estar empadronados en la ciudad, los alumnos solicitantes deben cumplir unos requisitos económicos establecidos en las bases según los miembros de la unidad familiar.

Durante los días 13 hasta el 24 de este mes se abrirá un periodo reclamaciones, ya que la mayoría de las solicitudes denegadas son por la falta de documentación completa.

La beca cuenta con un presupuesto máximo de 30.000 euros y la ayuda por alumnado no puede superar los 90 euros. En el caso de que el importe totald e ayudas a conceder superase la cantidad total presupuestada, se repartirán proporcionalmente las cantidades de ayuda de manera que el importe por escolares sea igual al resultado de dividir la cantidad presupuestada entre el número total de ayudas que conceder.

Listado definitivo en agosto

Una vez concluido el periodo para la corrección de documentación, se publicarán el listado definitivo en un máximo de 20 días para que las personas beneficiarias acudan a las librerías adscritas y solicitar la factura con la que la Delegación de Educación procederá a la emisión de la resolución definitiva con la que se podrá retirar el material escolar por el importe concedido.

Estas ayudas se suman a las que pone en marcha la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura con la dotación de libros de texto, garantizando con ambas que los niños de la ciudad puedan afrontar el curso escolar con todo el material necesario.

La lista provisional de alumnos becados puede consultarse en el siguiente enlace: https://merida.es/ayudas-material-escolar.