Jupol lleva a Inspección de Trabajo las altas temperaturas en la comisaría de Mérida

El sindicato Jupol ha presentado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz por el estado del sistema de climatización de la Comisaría Local de la Policía Nacional de Mérida. La organización sostiene que los funcionarios llevan soportando desde el verano de 2025 temperaturas "incompatibles con el desempeño seguro de sus funciones".

La denuncia llega después de que efectivos del Ejército hayan tenido que instalar una lona sobre parte de las dependencias policiales para tratar de reducir el calor en el interior del edificio. Al respecto, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reconocido que el sistema de aire acondicionado sufre una avería "grave" y afirma que la reparación se ha contratado por el procedimiento de emergencia.

El Ejército coloca una lona para bajar las temperaturas en la comisaría de Mérida tras las denuncias por calor extremo. / Javier Cintas

Falta de medidas

La denuncia de Jupol pretende ahora que la Inspección de Trabajo investigue la actuación de la Administración ante un problema que, según el sindicato, era conocido desde hace meses. Afirma que, pese al deterioro del sistema y al riesgo que suponía para la salud de los trabajadores, no se adoptaron las medidas preventivas necesarias y la situación se prolongó en el tiempo.

También acusa a la Administración de haber ocultado "información esencial" a los representantes de los trabajadores. Por este motivo, solicita que los inspectores visiten las dependencias policiales, reclamen toda la documentación preventiva existente y determinen si existen responsabilidades por un posible incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Solución definitiva

Jupol insiste en que no se trata de una incidencia puntual. La organización sitúa el origen del conflicto hace más de diez meses, periodo durante el que asegura haber trasladado diferentes reclamaciones, advertencias y peticiones para que se reparase el sistema de climatización.

El sindicato reclama ahora a la Dirección General de la Policía una solución "definitiva" y critica que hasta el momento se haya recurrido a medidas provisionales o a reparaciones que, según señala, los propios informes técnicos consideran inviables.

Jupol advierte de que continuará ejerciendo "cuantas acciones sean necesarias" hasta que se corrijan las condiciones térmicas de las instalaciones y se garantice la seguridad y la salud de los policías destinados en la comisaría de Mérida.

Temperaturas de hasta 37 grados

La avería afecta a la totalidad de las dependencias de la comisaría y ha provocado sucesivas denuncias sindicales durante los últimos meses. La Unión Federal de Policía llegó a citar un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional en el que se registraban temperaturas de hasta 37 grados en el interior del edificio.

La UFP aseguró además que dos detenidos tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario con síntomas compatibles con un golpe de calor y que uno de ellos llegó a vomitar. El problema también afecta a los ciudadanos que acuden a renovar el DNI, presentar denuncias o realizar otros trámites.

Como soluciones temporales se instalaron equipos portátiles de aire acondicionado y la lona colocada por el Ejército. Las unidades de Investigación y Extranjería han llegado a desarrollar parte de su actividad mediante teletrabajo, mientras que de forma presencial continúan los efectivos de Seguridad Ciudadana y el personal del Puesto de Denuncias.