Del 2 al 4 de octubre
Mérida reunirá a lectores y escritores de toda España en la 'XIII Quedada Microrrelatista'
La iniciativa parte del emeritense Raúl Aragoneses, coordinador de distintos talleres creativos vinculados con la escritura
Laura Morales
Mérida acogerá la 'XIII Quedada Microrrelatista', con el lema en latín In brevitate universum ('En la brevedad, un universo'), del 2 al 4 de octubre. El encuentro reunirá a centenares de lectores, escritores y aficionados de la literatura breve de todos los rincones del país.
La iniciativa del escritor emeritense Raúl Aragoneses, coordinador de distintos talleres creativos relacionados con la escritura, cuenta con la colaboración de distintas instituciones culturales y del Ayuntamiento de Mérida, reafirmando así el compromiso de la ciudad con el fomento de distintas actividades relacionadas con la lectura, la creación literaria y la participación cultural.
Concursos y más sorpresas
El encuentro contará con una variedad de actividades entre las que se encuentran intervenciones culturales en las calles, visitas patrimoniales, presentaciones de libros, microteatros y un concurso de microrrelatos entre otras propuestas más.
En esta edición, el cartel hace un guiño entre el microrrelato de Augusto Monterroso, 'El dinosaurio' y el mito de la loba capitolina, reflejando el encuentro entre el mundo clásico y la los relatos breves.
Durante esos tres días la ciudad emeritense se llenará de actividades, historias y encuentros que combinarán el patrimonio con la literatura.
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