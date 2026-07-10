Una mujer y un menor atendidos por ansiedad tras un incendio en una vivienda de Mérida

Una mujer de 66 años y un niño de 13 han sido atendidos este viernes en Mérida por un episodio de ansiedad tras el incendio declarado en la cocina de una vivienda.

El suceso se ha producido pasadas las 15.00 horas, cuando una llamada al 112 ha alertado de un fuego originado en la campana extractora de la cocina de un inmueble ubicado en la calle Luis Vaz de Camoes.

Hasta el lugar se han desplazado una dotación de bomberos, una patrulla de la Policía Local y un equipo médico, según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Los servicios sanitarios han atendido a las dos personas afectadas por ansiedad, aunque no consta que hayan sufrido quemaduras ni heridas de gravedad.