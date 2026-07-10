Medea y Ulises llenan este fin de semana la agenda alternativa del Festival de Mérida

Más allá de las obras representadas en el 72º Festival de Teatro Clásico de Mérida, la ciudad cuenta con una agenda variada por distintos escenarios emblemáticos emeritenses, desde cine en el Pórtico del Foro hasta cuentacuentos las mañanas de domingos en la Plaza de España de la ciudad.

El fin de semana pasado comenzaron las representaciones teatrales en el Teatro María Luisa con la obra 'Penélope. La odisea de mujeres, diosas y monstruos'. Esta semana es el turno de 'Medea', el drama de una mujer despechada que planifica su venganza contra su marido con el fin de provocar el mayor daño posible asesinando a sus propios hijos. La historia se cuenta desde una visión humana secuestrada por el dolor y el orgullo. Contará con un único pase el sábado, 11 de julio, a las 20.00 horas.

El Teatro María Luisa de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Pórtico del Foro

Siguiendo la estela teatral, Agusto en Mérida, el festival paralelo de artes escénicas de temática grecolatina producido en la ciudad, combina la investigación, divulgación y lo social en las ediciones que incluyen diferentes montajes teatrales por espacios emblemáticos de la ciudad. En este caso, el Pórtico del Foro acoge la última función del montaje 'Alceste', una obra de Benito Pérez Galdós adaptada por Raquel Bazo que empezará a las 21.30 horas con un precio de 6 euros por entrada.

A pie de calle se une este sábado una comedia musical itinerante 'Horatius et Arcadia', que toma como punto de partida al poeta Horacio y su mantra "aprovecha cada día, no te fíes del mañana" para dar humor a los sábados a través de la música.

Oferta dominical

A su vez, el domingo a las 12.00 de la mañana, tendrá lugar el cuentacuentos familiar Héroes y Heroínas de personajes ambientados en la mitología grecolatina que promueven valores como la empatía, la responsabilidad, la inclusión la importancia del diálogo y el entendimiento como herramienta para la convivencia. Valores que son aplicable a la vida de los niños favoreciendo el desarrollo de las relaciones respetuosas. Contará con tres relatos; 'Irene y el puente de las palabras', 'Aris y la obediencia griega' y 'Filos, la tejedora'.

Por otra parte, el 'Cinema Aestas' proyectará en versión original un pase a las 22.30 horas todos los lunes de verano con un precio de 3 euros por entrada. Este lunes 13 de julio, tendrá lugar el visionado de 'El regreso de Ulises', la vuelta a casa de Odiseo que se verá obligado a enfrentarse a su pasado para recuperar a su amor perdido y salvar a su familia.

Una propuesta que complementa la oferta cultural de la ciudad durante el fin de semana para todas las edades.

Impulso económico para las actividades paralelas

El consistorio emeritense ha incrementado su aportación económica de 110.000 a 150.000 euros, destinados principalmente al reforzamiento de la oferta cultural complementaria al festival de teatro que "llenan de eventos y público las calles y escenarios de la ciudad".

La delegada municipal, Silvia Fernández, afirma que este certamen es el principal referente cultural de la ciudad y uno de los grandes eventos de las artes escénicas europeas, de ahí que tengan la responsabilidad de "garantizar su fortaleza y su crecimiento".

De esta manera, el Ayuntamiento además de esta inversión, aporta recursos materiales, humanos y la cesión de espacios municipales de los que dispone, subrayando la importancia que esto supone al impacto económico que genera el festival tanto en hostelería como en empleo local.