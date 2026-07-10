La terminal ferroviaria de Expacio Mérida se estrena con 200 contenedores y conexiones con Italia y Bélgica

La terminal ferroviaria de Expacio Mérida ha cumplido su primer mes de funcionamiento con un balance positivo. La infraestructura, impulsada por la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y Extremadura Avante, ha comenzado a operar de forma regular dentro del circuito logístico nacional.

Durante estas primeras semanas se han registrado entradas y salidas de trenes con una primera frecuencia semanal, que se está afianzando de la mano del operador logístico Multirail dentro de sus tráficos ferroviarios entre Barcelona y Sevilla.

Vista del parque industrial Expacio Mérida, donde se ubicará la futura fábrica de cátodos tras la concesión de la licencia definitiva. / Ayuntamiento de Mérida

"Ya podemos hablar de actividad real", ha destacado el director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, que ha señalado que en este primer mes se han gestionado cerca de 200 contenedores con mercancías conectadas con distintos puntos de España y también con destinos internacionales como Italia o Bélgica.

Según Mendiano, estos primeros movimientos demuestran que Expacio Mérida "empieza a incorporarse de forma efectiva al circuito logístico ferroviario de mercancías". La Junta considera que la terminal comienza así a ocupar un espacio dentro de los grandes flujos de transporte, con el objetivo de reforzar la competitividad de las empresas extremeñas y favorecer un mayor uso del ferrocarril.

Interés de Huelva y Sevilla

Otro de los elementos que destaca la Administración regional es el interés que está generando la terminal entre los puertos del entorno natural de Extremadura, especialmente Huelva y Sevilla. "Muchas empresas extremeñas trabajan a diario con estos puertos y necesitan soluciones logísticas más eficientes, más competitivas y mejor conectadas", ha subrayado Mendiano.

La infraestructura emeritense se suma además a la terminal ferroviaria de Badajoz, con la que la Junta quiere reforzar la posición de Extremadura como punto estratégico entre el interior peninsular, los puertos del suroeste y los grandes corredores de mercancías.

El puerto de Sevilla comienza su conexión por tren con Sines en Portugal / El Periódico

Hasta 800 contenedores

La terminal de Expacio Mérida cuenta con capacidad para 800 contenedores y está preparada para operar trenes de hasta 550 metros. Estas características permiten dar respuesta a las necesidades actuales del transporte ferroviario de mercancías y consolidar una alternativa más sostenible y competitiva para el tejido empresarial.

Mendiano ha explicado que la Junta, a través de Extremadura Avante Logística, trabaja ahora para consolidar la primera frecuencia semanal y avanzar hacia una segunda durante el periodo estival. "El objetivo es claro: poner infraestructuras útiles al servicio del tejido empresarial, fomentar el uso del ferrocarril y reforzar el papel de Extremadura como nodo logístico estratégico en el suroeste de la península ibérica", ha afirmado.

Con este primer mes de actividad, Expacio Mérida empieza a dar sus primeros pasos como plataforma ferroviaria de mercancías y como pieza dentro de la estrategia logística regional para conectar Extremadura con los puertos, el interior peninsular y los mercados internacionales.