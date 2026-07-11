Casco obligatorio y edad mínima de 15 años: así cambiará el uso del patinete en Mérida

Los usuarios de patinetes eléctricos de Mérida deberán tener al menos 15 años y utilizar casco a partir del próximo 1 de octubre. Son dos de los principales cambios del nuevo Reglamento General de Circulación, que afectará también a ciclistas, motoristas, conductores y peatones y que obligará a modificar algunas pautas de movilidad en las calles de la capital extremeña.

El Ayuntamiento de Mérida ha anunciado que durante septiembre desarrollará una campaña informativa sobre la nueva normativa. La Policía Local explicará los cambios directamente a los usuarios antes de que comiencen a aplicarse, según ha avanzado el delegado municipal de Tráfico, Felipe González. "Esta nueva normativa busca transformar la movilidad hacia un modelo más seguro, sostenible y centrado en la protección de las personas más vulnerables", ha señalado el concejal.

Casco obligatorio en el patinete

La reforma, aprobada mediante el Real Decreto 518/2026, entrará en vigor con carácter general el 1 de octubre y establece nuevas obligaciones para los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes eléctricos. Además de fijar en 15 años la edad mínima para conducir un patinete eléctrico, el reglamento obliga a sus usuarios a llevar casco debidamente abrochado.

Patinete eléctrico. / EL DÍA

Durante la noche o cuando exista poca visibilidad deberán utilizar también un chaleco u otro elemento luminoso o reflectante que permita que sean vistos a una distancia mínima de 150 metros. El incumplimiento de estas medidas tendrá la consideración de infracción grave y podrá ser sancionado con 200 euros.

Los patinetes deberán circular igualmente con el alumbrado encendido. No obstante, esta última obligación contará con una moratoria y no será exigible hasta el 1 de octubre de 2027.

Los profesionales que utilicen un patinete eléctrico para trabajar, como algunos repartidores, tendrán que llevar casco y chaleco reflectante durante toda su jornada, con independencia de que circulen de día o de noche.

Felipe González ha señalado que los cambios afectan especialmente "a los vehículos de movilidad personal, a ciclistas, a motoristas y a nuevas pautas de convivencia en vías urbanas".

Nuevas reglas para las bicicletas

El nuevo reglamento indica que los ciclistas deberán circular preferentemente por el centro del carril en las calles de Mérida, una posición que busca hacerlos más visibles y reducir el riesgo de accidentes.

Los vehículos que circulen detrás tendrán que mantener una separación mínima de cinco metros. Además, en aquellas calles de un único carril y limitadas a 30 kilómetros por hora o menos, el Ayuntamiento podrá permitir que las bicicletas circulen en ambos sentidos, siempre que exista una señalización específica.

En las vías interurbanas desaparecen las actuales excepciones al uso del casco por parte de los ciclistas. También cambia la forma de adelantarlos: el conductor deberá reducir su velocidad al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite de la carretera y respetar una separación lateral mínima de 1,5 metros. Cuando haya más de un carril por sentido, será obligatorio cambiar completamente de carril.

Guantes y calzado cerrado para motoristas

La reforma incorpora asimismo nuevas medidas de protección para quienes circulen en motocicleta o ciclomotor. Tanto los conductores como los pasajeros deberán utilizar guantes en vías interurbanas y calzado cerrado que cubra todo el pie en cualquier tipo de vía.

No llevar estos elementos estará considerado una infracción grave, sancionada con 200 euros. Los guantes podrán ser de las características utilizadas actualmente hasta que una orden ministerial determine sus requisitos técnicos concretos.

Los cascos tendrán que estar homologados y no será suficiente con que estén únicamente certificados. Esta obligación específica contará con un periodo de adaptación hasta octubre de 2027.

Cambios en los semáforos y carriles de emergencia

La nueva regulación afectará también a la organización del tráfico en Mérida. Como norma general, en los pasos de peatones regulados por semáforos no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para los vehículos con la luz verde para quienes cruzan a pie. El objetivo es reducir el riesgo de atropello durante los giros.

En caso de retención, los conductores deberán apartar sus vehículos hacia los laterales para dejar libre el centro de la calzada. Este espacio, denominado "carril de emergencia", permitirá el paso de ambulancias, bomberos, Policía y otros servicios de urgencia.

Semáforo en el cruce de María Auxiliadora con Felipe VI, en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

La norma reconoce además los caminos escolares seguros, concebidos para facilitar que los menores puedan acudir a los centros educativos a pie, en transporte público o mediante medios no motorizados.

También elimina determinadas excepciones al cinturón de seguridad. Los conductores de taxis, vehículos de mercancías y automóviles de autoescuela deberán utilizarlo en todo momento.

En el caso de las autocaravanas, se permitirá su estacionamiento siempre que no desplieguen elementos que sobresalgan del perímetro del vehículo, permanezcan apoyadas sobre sus neumáticos y no viertan fluidos procedentes del habitáculo.

El delegado de Tráfico ha insistido en que el objetivo es "mejorar la protección de las personas más vulnerables" y adaptar las calles de Mérida a una movilidad más segura. "Es fundamental que la ciudadanía respete, comparta y proteja a los demás integrantes del tráfico para reducir la siniestralidad", ha concluido.