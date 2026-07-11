El emeritense que dio la primera vuelta al mundo y aún une Mérida con Sanlúcar de Barrameda

Casi 20 años después de su primer viaje, la Casa de Extremadura en Sanlúcar de Barrameda ha vuelto a cruzar las puertas del Ayuntamiento de Mérida. Sus miembros han sido recibidos en el Salón de Plenos por el delegado municipal de Turismo, Felipe González, antes de asistir, como cada verano, a una de las representaciones del Festival Internacional de Teatro Clásico.

La cita se ha convertido ya en una tradición que mantiene estrecha la relación entre ambas ciudades. Sin embargo, el vínculo entre Mérida y Sanlúcar no nació en las gradas del Teatro Romano, sino hace más de cinco siglos, en la cubierta de los barcos que protagonizaron la primera vuelta al mundo.

Visita de la Casa de Extremadura en Sanlúcar de Barrameda al Ayuntamiento de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Entre los hombres que el 20 de septiembre de 1519 salieron desde Sanlúcar en la expedición dirigida por Fernando de Magallanes se encontraba Hernando de Bustamante, único extremeño y natural de Mérida, enrolado como barbero cirujano. Su misión era atender a una tripulación que se disponía a afrontar un viaje hacia las islas de las Especias por una ruta occidental todavía desconocida.

Sangrías y sangüijuelas

Bustamante partió inicialmente en la nao Concepción, una de las cinco embarcaciones de la expedición. Como sanitario, sus tareas incluían realizar sangrías y aplicar sanguijuelas, ventosas y otros tratamientos propios de la medicina del siglo XVI. Percibía un salario de 1.200 maravedíes y ocupaba el escalón inferior dentro del grupo de los cirujanos de la flota.

La travesía acabaría convirtiéndolo en uno de los personajes más singulares de la historia emeritense. Tras la muerte de Magallanes en Filipinas, Juan Sebastián Elcano asumió el mando de la parte de la expedición que continuó el viaje. De los 239 hombres que habían salido de España, solo 18 expedicionarios regresaron a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522 a bordo de la nao Victoria después de completar la primera circunnavegación de la Tierra. Entre ellos estaba Bustamante.

Nueva experiencia inmersiva en BIOPARC Fuengirola que conecta con la historia de la primera vuelta al mundo, la expedición de Magallanes y Elcano / BIOPARC

El emeritense fue, además, el único de los sanitarios embarcados que completó la vuelta al mundo. Sus compañeros Marcos de Vayas, Pedro Olabarrieta y el cirujano Juan de Morales regresaron por otras rutas, fueron capturados o quedaron atrás. Bustamante sobrevivió al hambre, las enfermedades, los enfrentamientos y una navegación de casi tres años para volver precisamente al puerto gaditano desde el que había comenzado la aventura.

Un puente de cinco siglos

Aquella historia ha adquirido una nueva dimensión a través de la Casa Extremeña-Sanluqueña El Candil. Sus socios llevan cerca de dos décadas viajando cada verano a Mérida para acudir al Festival, una costumbre que ha convertido a la capital extremeña en una de las referencias principales de su programación anual. En 2026, el colectivo cumple 19 años consecutivos de visitas.

La entidad también ha contribuido a recuperar la memoria de Hernando de Bustamante. En 2022 le concedió a título póstumo el Premio El Candil, recogido en Sanlúcar por el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna. El homenaje reconocía al navegante como una figura compartida por la ciudad donde nació y por el puerto del que partió y al que regresó tras recorrer el planeta.

Más de 500 años después, Mérida y Sanlúcar siguen conectadas por aquel barbero cirujano. Antes fue una expedición marítima; ahora son el teatro, la cultura y una visita que cada verano vuelve a recorrer, por tierra, el camino entre ambas ciudades.