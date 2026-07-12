El turismo resiste al calor en Mérida: "Casi muero cuando bajé del coche"

De Sevilla, Murcia, Guadalajara o Zalamea de la Serena. La afluencia de visitantes atraídos por el Festival de Teatro Clásico y el encanto de los monumentos no ha cesado en Mérida pese a las altas temperaturas que se han registrado en la última semana. «Casi muero cuando me bajé del coche», cuenta entre risas una chica procedente de Guadalajara que ha viajado a la ciudad para asistir a la representación del montaje ‘Electra Jonda’ en el Teatro Romano.

Madrugar, planificar bien las rutas o buscar piscinas para hacer más llevaderas las horas centrales del día son las ‘recetas’ que los visitantes trasladan para hacer más llevadero el calor y no perderse nada de Mérida. Las altas temperaturas se posicionan como uno de los protagonistas del verano, pero eso no es inconveniente para las visitas turísticas si se planifica bien el día y se evita el sol del mediodía. Las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde se convierten en el refugio de los visitantes para admirar el teatro emeritense y los demás atractivos turísticos. «Por la tarde mejor que te quedes en un sitio fresquito», cuenta un chico extremeño procedente de Zalamea de la Serena.

Visita turística en la plaza de España de Mérida, durante la ola de calor. / Javier Cintas

Otros, sin embargo, prefieren pasar las horas más calurosas de la jornada en piscinas o aprovechar los balnearios de los alrededores de la localidad, como el de Alange, para refrescarse. «Hasta las diez no pudimos salir a la calle porque es complicado salir con este calor, pero merece la pena visitar Mérida», relataba una chica murciana en su segunda visita a Mérida.

La opción más extendida por los forasteros consiste en recorrer la ciudad, sin perderse los monumentos más importantes, a primera hora de la mañana o con la puesta del sol. Si bien Mérida cuenta con un amplio conjunto patrimonial, El Teatro Romano es el que con más ganas vienen de admirar los turistas. «Quería aprovechar para visitar el teatro y ver una obra del festival», comenta la guadalajareña. «Fui a ver ‘Electra Jonda’ y fue un espectáculo muy recomendable», indicaba la chica muciana.

La joya de la ciudad

El Teatro Romano fue construido entre los años 16 y 15 a. C. bajo el patrocinio de Agripa, cuando la ciudad fue designada como capital provincial de la Lusitania. Es uno de los elementos más representativos de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993.

Al margen del patrimonio cultural que ofrece la ciudad, quienes recorren la localidad destacan la amabilidad de los habitantes, el cuidado de las calles, la cantidad de zonas verdes y lo moderna que es más allá de su legado histórico.

Turistas se refugian del calor en Mérida. / Javier Cintas

Los toldos de las calles y las fuentes de agua potable forman parte de las acciones emprendidas por el ayuntamiento, destacadas por los visitantes, ante las altas temperaturas. «Recomendaría a la gente venir a Mérida, está muy bien preparada», señalaba la sevillana que admitía «estar acostumbrada al calor».

Una parada obligatoria

La mayoría de los viajeros aprovechan su recorrido a otras ciudades para incluir un par de días en la ciudad en su itinerario; una de ellas procedente de Guadalajara cuenta que tiene «una boda en Guadalupe y ha aprovechado el viaje para ver una obra del festival». Así mismo, la murciana comentaba su deseo de hacer una parada en su recorrido hacia Lisboa para no perderse la obra ‘Electra Jonda’ y disfrutar de Mérida por segunda vez ya que, admite, «es una ciudad que siempre merece la pena visitar».

Otros de ellos deciden visitar de nuevo la ciudad y aprovechar para que familiares de distintas ciudades de España conozcan la capital extremeña en sus vacaciones de verano. No en vano, las oficinas de turismo municipales atendieron en el primer semestre del año a 116.000 visitantes, un 13,6% más respecto al año anterior.

Los hitos fundamentales que han tenido mayor capacidad de atracción en estos primeros meses del año han sido Emérita Lvdica, con 7.643 visitantes a los puntos de información, y Semana Santa, que atrajo a 13.946 visitantes a las oficinas de turismo. Andalucía, Madrid, Extremadura desde España, y Portugal, Francia y Estados Unidos copan las llegadas.