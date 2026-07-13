Mérida dejará en manos privadas la gestión de los servicios clave de la Feria de Septiembre

El Ayuntamiento de Mérida dejará en manos de empresas privadas la gestión de los servicios clave de la Feria de Septiembre en el recinto ferial durante los próximos tres años. El contrato, que ha salido a licitación mediante procedimiento abierto, cuenta con un presupuesto base de 248.473,50 euros, IVA incluido, y se divide en cuatro lotes que abarcan buena parte del funcionamiento del ferial durante los días previos, la celebración de la fiesta y el posterior desmontaje.

La licitación incluye el servicio técnico de sonido e iluminación de la Caseta Municipal, la programación musical de este espacio, la seguridad privada y la atención general continuada al empresariado feriante. También contempla el apoyo logístico para el montaje y desmontaje del recinto, una de las fases más sensibles por la llegada de atracciones, casetas y demás instalaciones vinculadas a la feria.

Hasta cuatro años

El contrato tendrá una duración inicial de tres ejercicios, correspondientes a 2026, 2027 y 2028. Además, el pliego prevé la posibilidad de una prórroga de un año más, por lo que la prestación podría extenderse hasta 2029. Cada anualidad se ejecutará entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre, periodo en el que se concentran los trabajos de preparación, desarrollo y cierre de las fiestas, que este año serán del 1 al 6 de septiembre.

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La partida de mayor importe corresponde a la programación musical de la Caseta Municipal, con 30.250 euros al año. Le sigue el servicio de sonido e iluminación, presupuestado en 26.620 euros. Por su parte, la seguridad privada contará con 11.616 euros anuales, mientras que el lote destinado a la atención de los feriantes y el apoyo logístico para el montaje y desmontaje del recinto asciende a 14.338,50 euros por anualidad.

Más de 82.000 euros al año

En conjunto, el presupuesto anual previsto es de 82.824,50 euros. Si el contrato se ejecuta durante los tres años inicialmente previstos, el coste será de 248.473,50 euros. En caso de activarse la prórroga de 2029, el importe total se elevaría hasta los 331.298 euros. El plazo de ofertas se cerró el miércoles y la apertura de sobres está prevista para el 14 de julio.

Con esta licitación, el consistorio busca cubrir mediante empresas externas los principales servicios necesarios para el funcionamiento del ferial. La adjudicación permitirá organizar desde la actividad técnica y musical de la Caseta Municipal hasta la vigilancia del recinto y la coordinación operativa con los feriantes, que precisan asistencia durante las labores de instalación, funcionamiento y desmontaje de sus negocios.