Mérida prepara una gran noche para el España-Francia con pantalla gigante y DJ

El Ayuntamiento de Mérida ha organizado una retransmisión pública de la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Francia. Se disputará el 4 de julio a partir de las 21.00 horas. El duelo podrá seguirse en el Parque de las Siete Sillas desde las 20.00 horas, con una animación DJ ambientando la previa al encuentro.

La iniciativa del consistorio busca convertir el parque en un punto de convivencia para que los ciudadanos de la ciudad apoyen a la roja. A parte, ha informado que no se dispondrá de servicio de barra, por lo que se recomienda llevar nevera con comida y bebida si así se desea, subrayando la importancia de la responsabilidad personal con los residuos que se generen.

Cartel semifinal mundial Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Respeto y convinvencia

Además, se destaca una serie de recomendaciones para el buen desarrollo de la jornada; hacer uso de los baños púbicos habilitados para el evento y disfrutar la jornada con respeto y civismo. Asimismo, se resalta la importancia de protegerse del sol y mantenerse hidratado con frecuencia durante toda la tarde para evitar golpes de calor.

Con esta actividad, Mérida se une a muchas otras ciudades de España que han organizado la misma propuesta habilitando espacios públicos de la ciudad para que la población viva de manera colectiva uno de los partidos más importantes de la selección.

Con esta actividad, Mérida se suma a otras ciudades españolas que han habilitado espacios públicos para seguir los partidos decisivos de la selección. La propuesta permitirá a los aficionados compartir los nervios, la emoción y el ambiente de una semifinal que enfrentará de nuevo a dos de las principales potencias del fútbol europeo.