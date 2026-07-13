Los vecinos de Montealto reconocen la cercanía y la labor ciudadana de la Policía Nacional en Mérida

La Asociación de Vecinos de la barriada Montealto de Mérida ha reconocido públicamente la labor desarrollada por la Comisaría de Policía Nacional de la ciudad y por la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura durante las últimas actividades organizadas en el barrio.

La colaboración tuvo lugar tanto en la Semana Cultural de Montealto, celebrada el pasado fin de semana, como en la II Convivencia Vecinal organizada el 25 de abril. La asociación ha querido agradecer la participación de los agentes y el resultado de unas jornadas que permitieron acercar el trabajo policial a vecinos de todas las edades.

Participación ciudadana

La presencia de la Policía Nacional se produjo después de que la entidad vecinal contactara con la Unidad de Participación Ciudadana de Mérida. A partir de esta petición, se preparó un programa de actividades destinado a estrechar la relación con la comunidad local y dar a conocer de forma cercana las distintas funciones que desempeñan los agentes.

Pesentación de la Semana Cultural de Montealto. / Ayuntamiento de Mérida

Entre las propuestas que despertaron mayor interés estuvieron la exposición de vehículos oficiales, la muestra de material policial y la exhibición de la Unidad de Guías Caninos. Los más pequeños también pudieron visitar una carpa informativa especialmente dirigida a ellos, en la que recibieron un "carné infantil" y diferentes materiales didácticos.

Reparto de folletos

La programación incluyó además el reparto de folletos y un punto de atención para las personas interesadas en conocer el proceso de ingreso en la Policía Nacional. Los agentes resolvieron dudas y ofrecieron información sobre los requisitos y las vías de acceso al cuerpo.

Como muestra de agradecimiento, la asociación entregó un reconocimiento que fue recogido por el inspector Félix Díaz y la agente Raquel Tovar, ambos pertenecientes a la Delegación de Participación Ciudadana de Mérida. La iniciativa, según destaca la entidad vecinal, ha servido para reforzar los vínculos entre la Policía Nacional y el barrio, además de poner en valor su trabajo en materia de seguridad, educación y convivencia ciudadana.