La Unión de Actores de Extremadura dona a la biblioteca de Mérida obras premiadas en su Certamen de Textos Teatrales

La Biblioteca Municipal de Mérida ha recibido los ejemplares del libro 'De amor y otros demonios' de Concha Guerrero, obra ganadora del primer Certamen de Textos Teatrales de la Unión de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura (UAPEX).

La Unión de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura es una organización de carácter profesional, sin ánimo de lucro, que se definió como sindicato el 18 de diciembre de 2024, que agrupa a los actores de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Asimismo, busca dignificar y defender la profesión para poder incidir de manera positiva en la creación de una sociedad más justa y de una cultura libre, modernizando con diferentes propuestas las políticas culturales de la región y proporcionar ventajas con los acuerdos con diferentes organizaciones.

Organización teatral

Esa organización sindical, ha realizado una donación de ejemplares firmados de la primera edición del Certamen de Textos Teatrales a la Biblioteca Municipal de Mérida 'Juan Pablo Forner'. Concha Guerrero fue la ganadora de la gala celebrada en 2024 con su obra 'De amor y otros demonios'.

'De amor y otros demonios' Concha Guerrero. / UAPEX

Ampliación de colección teatral

Las bibliotecas extremeñas cuentan ya con varios ejemplares para su lectura. La ciudad emeritense ha recibido la entrega en la Biblioteca Municipal por el secretario general de la UAPEX, Pedro Montero.

También se ha contado con la presencia de Paco Barjola y Esteban Ballesteros como representación de los emeritenses afiliados al sindicato. Ambos coordinadores del espacio de creación artística dedicada al desarrollo de la escritura, la música, el teatro y la lectura, entre otras, 'El perro verde'. Además de Sergio Pérez, conocido como Yörik propietario y coordinador del centro 'Yörik, artístico-deportivo', un lugar que funciona como aula, escenario y laboratorio de creación dónde se imparten clases deportivas para todas las edades, mientras se le da su espacio a la formación artística actoral, en jóvenes y adultos.

A su vez, representantes del Ayuntamiento de Mérida recogieron los emplares, como el delegado de Cultura y Bibliotecas, Antonio Vélez, y el director de la Biblioteca y Archivo Municipal, José Antonio Peñafiel, que además pusieron en valor tanto la donación de los volúmenes, como a la labor que se realiza desde la organización.